Δεκτό από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων έγινε την Πέμπτη το αίτημα της Pfizer για χρήση του εμβολίου Covid-19 σε παιδιά 5-11 ετών.

H γνωμοδότηση του EMA τίθεται τώρα στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση για έγκριση στην ΕΕ.

Στην κύρια κλινική δοκιμή, το παιδιατρικό εμβόλιο έδωσε αποτελεσματικότητα 90,7% στην πρόληψη συμπτωματικής λοίμωξης, αν και ο ΕΜΑ σημειώνει ότι το πραγματικό νούμερο μπορεί να κυμαίνεται από το 66,7 έως το 98,3 τοις εκατό.

‼️ EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer’s #COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11.

In this population, the dose of #Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above.

Read the full press release: https://t.co/uqqBAklVvl pic.twitter.com/NZQhli4SDl

— EU Medicines Agency (@EMA_News) November 25, 2021