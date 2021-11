Christmas decoration lighting ceremony of the Municipality of Athens, at Syntagma square, in Athens, on Nov. 23, 2021 / Τελετή χριστουγεννιάτικης φωταγώγησης της Αθήνας, στην Πλατεία Συντάγματος, στις 23 Νοεμβρίου, 2021

Η μαγεία των Χριστουγέννων και ο Πατριάρχης Ας αρχίσω σήμερα με κάτι διαφορετικό, κάτι γιορτινό, προκειμένου να ξεφύγουμε (εάν μπορεί να γίνει αυτό), έστω και για λίγο από τον αόρατο και απειλητικό ιό (που εξακολουθεί να σκορπίζει καθημερινώς τον θάνατο σε δεκάδες συνανθρώπους μας και να καταγράφει κρούσματα πάνω από 8.000 την ημέρα) και να πάμε στο κέντρο της Αθήνας όπου η μαγεία των Χριστουγέννων επέστρεψε χθες το βράδυ (ίσως για πρώτη φορά τόσο νωρίς) στην Πλατεία Συντάγματος. Άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η έκθεση σε «αθώους» κορωνοϊούς αυξάνει την ανοσία ενάντια στον SARS-CoV-2 Είναι αυτό το πανύψηλο δένδρο που σας έλεγα που ήρθε από το Καρπενήσι, πιο ψηλό ακόμα και από αυτό που έφερε πέρυσι ο Δήμαρχος επίσης από το Καρπενήσι, αφού τούτο έχει ύψος 19 μέτρων, ενώ το περυσινό μόλις 17. Πάνω του έχει 60.000 λαμπάκια, μήκους 5 χιλιομέτρων, ενώ όλο το Σύνταγμα έχει περίπου 350.000 λαμπάκια, με μήκος 29,5 χιλιόμετρα. Διάλεξα να αρχίσω με αυτό χριστουγεννιάτικο θέμα και για έναν ακόμα λόγο. Ο Δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης ήταν μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» και είδαν μαζί το δένδρο. Ο Πατριάρχης χειροκροτούσε. Ίσως να είναι η πρώτη φορά που ο Οικουμενικός Πατριάρχης είδε ζωντανά την φωταγώγηση του κέντρου της Αθήνας και όπως μου είπαν το καταχάρηκε. ***

Ο Σαμαράς, το εμβόλιο και το βιβλίο του Το να πετύχεις τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε εστιατόριο να γευματίζει οικογενειακώς δεν είναι συνηθισμένη υπόθεση. Πιο ασυνήθιστη όμως περίπτωση είναι να πετύχεις τον Σαμαρά ορεξάτο για κουβέντα. Μόλις είχε κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου και βρισκόταν σε εστιατόριο το οποίο έκανε μάλιστα αυστηρούς ελέγχους για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού (ζητώντας από όλους ταυτότητες, περιλαμβανομένου και του… Σαμαρά): «Αλήθεια, Πρόεδρε γράφεις βιβλίο;», τον ρώτησα ευθέως αποφεύγοντας έτσι ευγενικά την πρόσκλησή του να «κοπιάσω» στο τραπέζι του. Δεν γνωρίζω εάν περίμενε τέτοια ερώτηση, αλλά απάντησε αμέσως: «Δεν έχω γράψει ούτε ένα κεφάλαιο ακόμα», μου είπε αφήνοντάς με έκπληκτο, γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα που τον έφεραν ότι είχε έτοιμο το βιβλίο του. Και συμπλήρωσε: «Εδώ και καιρό, εδώ και πολύ καιρό, κάθομαι και σκέφτομαι διάφορα πράγματα από την πορεία μου στην πολιτική και τα σημειώνω», μου λέει. Αυτά τα «διάφορα πράγματα», μου κίνησαν το ενδιαφέρον. Δηλαδή; Ρώτησα. «Μπορεί αυτό που σκέφτομαι εκείνη την ώρα να είναι κάτι για την Μέρκελ, ή κάτι για τον Αβέρωφ, ή για τη ΝΔ, την σκευωρία Novartis, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ ή για κάποιο άλλο θέμα που χειρίστηκα τη διάρκεια της θητείας μου στην πρωθυπουργία.. Ε, λοιπόν κάθομαι απλώς και το σημειώνω. Τίποτα άλλο». «Ωσάν την συνημιτονοειδή καμπύλη ένα πράγμα» του είπα, και χαμογέλασε λέγοντας «έτσι ακριβώς». ***

Ο παραλίγο θάνατος ενός νεαρού ανεμβολίαστου Η ιστορία έτσι όπως μου την περιέγραψε η καθηγήτρια Πνευμονολογίας Αντωνία Κουτσούκου υπεύθυνη των ΜΕΘ Σωτηρία είναι όντως ανατριχιαστική. Μου αφηγήθηκε λοιπόν την περιπέτεια που είχε ένας 29χρονος με τον κορωνοϊό από νησί. Τον έφεραν άρον- άρον στην ΜΕΘ μισοπεθαμένο, χωρίς αισθήσεις, χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον με βαρύτατο αναπνευστικό πρόβλημα. Ήταν ζήτημα χρόνου να επέλθει το μοιραίο σύμφωνα με τους γιατρούς. Έπεσαν όμως πάνω του οι γιατροί και οι νοσηλευτές για να τον σώσουν: «Ήταν αδιανόητο για μας να τον αφήσουμε, παρά το γεγονός ότι όταν μας τον έφεραν οι πιθανότητες να επιζήσει ήταν ελάχιστες. Η αρρώστια είχε προχωρήσει βαθιά μέσα του», έλεγαν οι γιατροί. Ο νεαρός ήταν ανεμβολίαστος, όπως ανεμβολίαστοι ήταν και τα αδέλφια του και ολόκληρη η οικογένειά του. Επί δύο μήνες πάλευαν οι γιατροί να τον σώσουν και όταν τον αποσωλήνωσαν δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι τόσο αυτός, όσο και τα αδέλφια του επέμεναν να μην εμβολιαστούν: «Μια απλή πνευμονία ήταν, δεν χρειάζεται εμβόλιο», έλεγαν. Σοκαριστικό, αναφέρει η κυρία Κουτσούκου. *** Το «ατόπημα» του Αρη Σεβερτάλη Το «ατόπημα» (γιατί περί «ατοπήματος» πρόκειται όπως οι ίδιοι οι συνάδελφοί του το ονομάζουν) του ηθοποιού Αρη Σερβετάλη, να φύγει από το θεατρικό έργο που έπαιζε με τη δικαιολογία ότι είναι εναντίον του διαχωρισμού των θεατών σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους ανοίγει μια νέα συζήτηση. Διότι δεν είναι απλώς ότι ο εν λόγω ηθοποιός θέλει, ενδεχομένως επηρεασμένος από θρησκευτικές θεωρίες, να παίξει ρόλο στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Το πρόβλημα, και η συζήτηση που πρέπει να ανοίξει είναι τι γίνεται και με τους άλλους ηθοποιούς που δεν έχουν εμβολιαστεί και παίζουν στο θέατρο. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να μπαίνουν στο θέατρο μόνον εμβολιασμένοι αλλά στη σκηνή να υπάρχουν και ανεμβολίαστοι; Έχει γίνει σχετικός έλεγχος άραγε; Κι αν ναι θα είχε ενδιαφέρον να δούμε και τους λόγους που οι άνθρωποι οι οποίοι «ποιούν ήθος», αποφασίζουν να πάρουν κάποιους άλλους στο λαιμό τους. ***

Όταν το «επιτελικό κράτος» ενώνει πολιτικές Ο υπουργός Επικρατείας, ο υπουργός Εσωτερικών, η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου της προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Παρασκευής Δραμαλιώτη, «Το επιτελικό κράτος – ρυθμιστική συνοχή και συντονισμός στο κέντρο διακυβέρνησης». Αυτό το βιβλίο έγινε η αφορμή να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, οι Γιώργος Γεραπετρίτης, Μάκης Βορίδης, Γιώργος Κατρούγκαλος και Άννα Διαμαντοπούλου, συγκλίνοντας και αποκλίνοντας απέναντι στα ανοιχτά ζητήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. ***

Τα πνευματικά δικαιώματα και ο έλεγχος της αγοράς Πολύ κουβέντα έχει γίνει με τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, ειδικά μετά το σκάνδαλο και την κατάρρευση της ΑΕΠΙ. Κι ενώ κάποια πράγματα είχαν αρχίσει να μπαίνουν στη θέση τους και οι καλλιτέχνες να εισπράττουν τον κόπο τους, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες δόλιες σκέψεις. Με πληροφορούν για παράδειγμα ότι κάποια «συστήματα» που έχουν απευθείας σύνδεση με την Κουμουνδούρου, θέλουν να ελέγξουν την αγορά. Μάλιστα φέρεται να έχουν κάνει και υπόγειες συμφωνίες με ελληνική εταιρεία, πίσω από την οποία κρύβονται αμερικανικά συμφέροντα. Άραγε θα δούμε αμερικανική «απόβαση» και προσπάθεια ελέγχου των πνευματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων δημιουργών; Η κυβέρνηση, μαθαίνω, έχει ήδη αρχίσει να ερευνά την υπόθεση… ***

Μία χελιδών έαρ ου ποιεί Στο γεύμα που παρέθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο κ. Βαρθολομαίος ευχαρίστησε θερμά την Πρόεδρο της Δημοκρατίας «για τους λίαν φιλόφρονας λόγους της εξ αφορμής της τριακοστής επετείου της ταπεινής Πατριαρχίας» του. Όπως τόνισε «όλα αυτά τα χρόνια, προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατόν, υπό τας δεδομένας εκάστοτε συνθήκας και προϋποθέσεις, πάντοτε με τους συνεργάτες μου, διότι όπως έλεγαν οι πρόγονοί μας «μία χελιδών έαρ ου ποιεί». Όλοι μαζί στο Φανάρι, προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τρεις συναπτές δεκαετίες, να δώσουμε μια ζωντανή μαρτυρία της Ορθοδοξίας, να τιμήσουμε το θεσμό και να τον εξυψώσουμε, όσο ήταν δυνατό». Στο πλαίσιο αυτό, προσέθεσε ότι «όσα επετεύχθησαν, ασφαλώς επετεύχθησαν με τη χάρη του Θεού και με τη συνεργασία όλων ημών των ταπεινών διακόνων Του». ***

Επίτιμος διδάκτορας δύο πανεπιστημίων ο κ. Μόσιαλος Επίτιμος διδάκτορας Ιατρικής σε δύο Πανεπιστήμια πρόκειται να αναγορευθεί ο Ηλίας Μόσιαλος. Ο καθηγητής του LSE και εκπρόσωπος της χώρας μας στους διεθνείς οργανισμούς για θέματα covid θα αναγορευθεί (όπως με πληροφορεί ο πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Δημόπουλος) στις 7 Δεκεμβρίου σε ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίτιμο διδάκτορα Ιατρικής. Δύο μέρες αργότερα θα αναγορευθεί επίσης επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. ***

Μπόλικη Πέτρα, Μπόλικη καρδιά «ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ. Μπόλικη πέτρα. Μπόλικη καρδιά», είναι ο τίτλος του νέου ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσίασε το ΚΚΕ σε ειδική εκδήλωση – πρώτη προβολή προς τιμή των 103 χρόνων από την ίδρυσή του. Το βασισμένο σε 36 αληθινές μαρτυρίες ντοκιμαντέρ, παραγωγής της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, παρουσιάζει πλήθος αρχειακών, φωτογραφικών και οπτικοακουστικών τεκμηρίων, σκίτσων, έργων τέχνης, μουσικής και ποίησης που γράφτηκε στην Μακρόνησο ή και μετά για αυτό το κολαστήριο, το “Νταχάου της Μεσογείου” όπως πέρασε στην Ιστορία. ***

Υπουργός και υφυπουργός στη φυλακή Η Νίκη Κεραμέως και ο υφυπουργός Χρίστος Δήμας καθώς και ο βουλευτής και Κωνσταντίνος Κόλιας, πέρασαν χθες την ημέρα τους στη φυλακή. Επισκέφθηκαν τις φυλακές Κορίνθου για τα προγράμματα δια βίου μάθησης που από εφέτος διεξάγονται σε φυλακές. Η υποδοχή από τους κρατούμενους μαθητές ήταν εντυπωσιακή: «Σας ευχαριστούμε που μάθαμε εδώ πως να βάζουμε την υπογραφή μας, αντί να βάζουμε σταυρό, ή πως να κάνουμε μια αίτηση και πού μάθαμε ελληνικά», έλεγαν στην υπουργό οι κρατούμενοι. Επίσης συγκινητικά ήταν τα λόγια των εκπαιδευτικών. Μία εξ αυτών είπε στην υπουργό «εδώ θα μείνω να διδάσκω έως ότου βγω στη σύνταξη». Και ήθελε πολλά χρόνια ακόμα να βγει στη σύνταξη. Πάντως για να ξέρετε σε καθεστώς άτυπου… lockdown έχουν μπει φυλακές της χώρας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού, αλλά και την άρνηση κρατουμένων να κάνουν το εμβόλιο κατά της covid-19. Ο λόγος για τα σωφρονιστικά καταστήματα Κορυδαλλού, Τρικάλων, Άμφισσας και Λάρισας. *** Τα σουτζουκάκια του Αντι Γκαρσία Θα σας πάω τώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου αυτή την περίοδο γυρίζεται στην πόλη η ταινία «Αναλώσιμοι 4» με τον Άντι Γκαρσία, τον Τζέισον Στέιθαμ, τη Μέγκαν Φοξ, τον Σιλβέστερ Σταλόνε και άλλους χολυγουντιανούς αστέρες. Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας έδραξε της ευκαιρίας και προσκάλεσε τον Αντι Γκαρσία για φαγητό στη «Διαγώνιο», ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια της Θεσσαλονίκης και συζήτησαν για τις εμπειρίες του ηθοποιού στην πόλη και στα γυρίσματα που γίνονται στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το μενού, εκτός από σουτζουκάκια και γύρο, είχε και ανταλλαγή απόψεων για πράγματα που μπορούν να γίνουν επιπλέον ώστε η Θεσσαλονίκη να γίνει ακόμη πιο ελκυστική για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, πράγμα που επιδιώκει σταθερά η Περιφέρεια, αλλά και προσωπικά ο κ.Τζιτζικώστας. Όταν έχεις 105 νεκρούς εξαιτίας της πανδημίας