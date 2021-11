Γερμανία – Εισήγηση για καθολικό lockdown

Police officers walk along a street with pubs as they check the coronavirus disease (COVID-19) protocol in Dresden, Germany, November 23, 2021. REUTERS/Matthias Rietschel

Μέτρα lockdown – και για τους εμβολιασμένους – ζητά ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ» Λόταρ Βίλερ στη Γερμανία και προειδοποιεί ότι ο Κανόνας 2G (ο συγκεκριμένος κανόνας αναφέρεται σε ένα σύστημα που επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση για δραστηριότητες αναψυχής σε εμβολιασμένους ή αναρρώσαντες -στα γερμανικά «Geimpft oder Genesen») δεν επαρκεί πλέον για την ανάσχεση του τέταρτου κύματος της πανδημίας. «Εάν σε μία μέρα μολυνθούν 50.000 άτομα, 400 από αυτά θα πεθάνουν», τονίζει ο κ. Βίλερ μιλώντας στην εφημερίδα «Die Zeit» και επισημαίνει ότι «όλα όσα κάνουμε σήμερα θα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε δύο ή τρεις εβδομάδες». Ο Κανόνας 2G, ο οποίος αποτελεί σε αυτή τη φάση βασικό εργαλείο της στρατηγικής πολλών κρατιδιακών κυβερνήσεων, «είναι σημαντικός, αλλά στην τρέχουσα κατάσταση, αυτό δυστυχώς δεν είναι αρκετό», τονίζει ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ» και ζητά να περιοριστούν οι επαφές, να ακυρωθούν μεγάλες εκδηλώσεις, να διευκολυνθεί η εργασία από το σπίτι, να μειωθεί ο αριθμός των θεατών στα διάφορα θεάματα και κυρίως να κλείσουν τελείως οι «εστίες» μόλυνσης, όπως τα μπαρ και τα κλαμπ. Η έκθεση σε «αθώους» κορωνοϊούς αυξάνει την ανοσία ενάντια στον SARS-CoV-2 «Ο πραγματικός αριθμός κρουσμάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος» Ο κ. Βίλερ εξηγεί ακόμη ότι ο αριθμός των ανεμβολίαστων ανέρχεται στη Γερμανία σε περίπου 15 εκατομμύρια και η κινητικότητα είναι πλέον πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πέρυσι. Έτσι ο κορωνοϊός εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. «Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα τρέχοντα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των κρουσμάτων είναι ελλιπή και ότι ο πραγματικός αριθμός κρουσμάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος», αναφέρει. Σε ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ο κ. Βίλερ υποστηρίζει ότι «κάτι τέτοιο δεν θα ήταν το σωστό μέτρο», αλλά παραπέμπει ταυτόχρονα και στη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι «εφόσον έχουν δοκιμαστεί όλα και ένα μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να μη θέλει να εμβολιαστεί, τότε δεν πρέπει να αποκλειστεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός». Αυτή την άποψη την συμμερίζομαι κι εγώ, καταλήγει ο επικεφαλής του «Ρόμπερτ Κοχ». Όταν έχεις 105 νεκρούς εξαιτίας της πανδημίας