«Έσπασε» τα… κοντέρ ο Πέδρι – Ιστορική η διαφορά του από τον 2ο στο βραβείο του Golden Boy

Το νέο Golden Boy του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι από σήμερα ο Πέδρι, καθώς όπως ανακοίνωσε η «Tuttosport», ο Ισπανός μέσος της Μπαρτσελόνα ήταν ο μεγάλος νικητής του βραβείου που απονέμεται κάθε χρόνο στον καλύτερο U21 ποδοσδαιριστή του πλανήτη.

Ήταν μία αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς ο 18χρονος κατάφερε να «τρελάνει» όλη την Ευρώπη με τις επικές εμφανίσεις που έκανε την περασμένη σεζόν, τόσο με την Μπαρτσελόνα, όσο και με την εθνική Ισπανίας.

Ωστόσο λίγοι περίμεναν τη τεράστια διαφορά που είχε ο Πέδρι με τον δεύτερο, τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Όπως έγινε γνωστό, ο Ισπανός μέσος συγκέντρωσε συνολικά 318 πόντους και 199 περισσότερους από τον Άγγλο μέσο της Ντόρτμουντ.

Πρόκειται για μία ιστορική επίδοση, καθώς ποτέ στο παρελθόν η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων δεν ήταν τόσο μεγάλη, κάτι που αποδεικνύει πως ο Πέδρι ήταν το ακλόνητο φαβορί από την πρώτη κιόλας στιγμή…

Pedri wins the vote for @tuttosport‘s Golden Boy 2021. He got 318 points – 199 more than Jude Bellingham in 2nd – the biggest gap in the history of the award.

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) November 22, 2021