Σοκαρισμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από την τραγωδία που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης, σε αυτοκινητόδρομο της Βουλγαρίας όπου 46 τουρίστες έχασαν τη ζωή τους, όταν λεωφορείο με πινακίδες κυκλοφορίας της Βόρειας Μακεδονίας πήρε φωτιά.

“Eίμαι απόλυτα τρομοκρατημένος από το τρομερό ατύχημα και τις απώλειες ζωών στη Βουλγαρία νωρίς σήμερα το πρωί, ειδικά των μικρών παιδιών. Οι προσευχές με τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους. Γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

I am absolutely horrified by the terrible accident and loss of life in Bulgaria early this morning, especially of young children. Our prayers go out to the families of those who lost their lives. A speedy recovery to those injured.

