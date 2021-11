Σκηνές χάους σημειώθηκαν την Κυριακή στο κέντρο των Βρυξελλών, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης κατά των υγειονομικών μέτρων, στην οποία συμμετείχαν περίπου 35.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η διαδήλωση, που ονομάστηκε «Μαζί για την ελευθερία», ξεκίνησε γύρω στις 3 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) στον σταθμό Bruxelles-Nord.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τα μέτρα που περιορίζουν την ελευθερία, την εφαρμογή του υγειονομικού πιστοποιητικού «Covid Safe Ticket» και την απαγόρευση πρόσβασης σε μη εμβολιασμένους ανθρώπους σε μέρη όπως εστιατόρια και μπαρ.

🇧🇪 Totale chaos in #Brussel in de buurt van de Europese instellingen. De demonstratie tegen de gezondheidspas die meer dan 35.000 mensen samenbracht, loopt uit de hand. #Brussels pic.twitter.com/pRpkcdqk9n — Kees71 (@Kees71234) November 21, 2021

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα βελγικά ΜΜΕ, πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν κατά της αστυνομίας, πριν μπουν σε δράση τα κανόνια νερού και τα δακρυγόνα από την πλευρά των βελγικών αρχών. Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επίσης πολλά αστυνομικά οχήματα να βανδαλίζονται.

Η διαδήλωση υπόκειται στην έγκριση του δήμου των Βρυξελλών και καθορίστηκε μια διαδρομή στη «rue de la Loi», στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμών στις Βρυξέλλες. Στον τερματισμό είχε στηθεί εξέδρα για να γίνουν ομιλίες.

VIDEO: The European Union 2021: Chaotic scenes in #Brussels this afternoon after police attacked pro-democracy march in the city. pic.twitter.com/f4DTYsCqgc #EU 🇨🇳 #Belgium 🇧🇪 — Manchester Chronicle 🐝 (@WithyGrove) November 21, 2021

«Καταγγέλλουμε τα μέτρα που περιορίζουν την ελευθερία, τα οποία δεν ήταν μια διαρθρωτική λύση για την υγειονομική περίθαλψη», τονίζουν οι διοργανωτές στη δήλωσή τους. Το σύνθημα αυτής της κινητοποίησης είναι «Φτάνει!».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ