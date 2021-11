Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν εκπυρσοκρότησε όπλο στο αεροδρόμιο της Ατλάντα, ενημέρωσε Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA).

«Περί τις 13:30 (σ.σ. τοπική ώρα), έγινε έρευνα αποσκευών στο Κεντρικό Σημείο Ελέγχου του Διεθνούς Αεροδρομίου Hartsfield-Jackson στην Ατλάντα εντοπίστηκε ένα απαγορευμένο αντικείμενο. Ζητήθηκε από τον επιβάτη να μην αγγίξει την αποσκευή και καθώς άνοιξε (σ.σ. ο υπάλληλος) την τσέπη που περιείχε το απαγορευμένο αντικείμενο, ο επιβάτης πετάχτηκε και άρπαξε ένα πυροβόλο όπλο, το οποίο εκπυρσοκρότησε» τονίστηκε στην ενημέρωση.

Ο επιβάτης, στη συνέχεια, το έσκασε από το σημείο, αλλά οι Αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν θεωρούν το συμβάν επίθεση.

«Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι τρία άτομα υπέστησαν μη επικίνδυνους, για τη ζωή τους, τραυματισμούς» επεσήμανε η TSA, συμπληρώνοντας πως «μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τραυματισμοί».

Σημειώνεται πως ο πανικός σημειώθηκε σε μια περίοδο που ταξιδεύουν εκατομμύρια άνθρωποι για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

BREAKING: Passenger brings gun to Atlanta airport in carry on bag, for some reason grabbed the weapon while bag was being searched and the gun went off.

They say it’s an accidental discharge, but currently they are still searching for the passenger and the gun. pic.twitter.com/PerTPnoorV

— TheSadTruth💙 (@ReportsDaNews) November 20, 2021