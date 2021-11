Βασικός ο Τσιμίκας κόντρα στην Άρσεναλ

Ο Κώστας Τσιμίκας ετοιμάζεται να λάμψει και κόντρα στην Άρσεναλ!

Η Λίβερπουλ φιλοξενεί σε λίγη ώρα (19:30) την Άρσεναλ, με τον Γιούργκεν Κλοπ να ξεκινάει στη βασική ενδεκάδα τον πρώην αμυντικό του Ολυμπιακού.

Αυτή θα είναι η 6η συμμετοχή του 25χρονου παίκτη στο φετινό αγγλικό πρωτάθλημα, με τον Τσιμίκα να αντικαθιστά τον Ρόμπερτσον στο αριστερό άκρο της άμυνας. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται πράξη και η… απαίτηση των φιλάθλων της Λίβερπουλ, που ήθελαν σαν… τρελοί τον Τσιμίκα στο βασικό σχήμα κόντρα στους «κανονιέρηδες».

Από εκεί και πέρα, την εστία των «κόκκινων» θα υπερασπιστεί ο Άλισον, με τους Άρνολντ, Φατίπ και Φαν Ντάικ να πλαισιώνουν τον Τσιμίκα στην άμυνα. Τσαμπερλέιν, Τιάγκο και Φαμπίνιο παίρνουν θέση στον χώρο της μεσαίας γραμμής, με την τριπλέτα της επίθεσης να αποτελείται από τους Σαλάχ, Ζότα και Μανέ.

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴

This is your Reds line-up for #LIVARS 👊

Divock Origi misses out through illness.

— Liverpool FC (@LFC) November 20, 2021