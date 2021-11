Σοκ στην Μπαρτσελόνα – Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Αγκουέρο

30 Οκτωβρίου: Ο Σέρχιο Αγουέρο γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Αλαβές. Ο Αργεντίνος επιθετικός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με πόνους στο στήθος, με τις εξετάσεις να δείχνουν καρδιακή αρρυθμία.

Μπορεί, ο 33άχρονος επιθετικός το προηγούμενο διάστημα να διέψευσε ότι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο πρόωρα λόγω του προβλήματος υγείας του, ωστόσο το καταλανικό RAC1 αναφέρει ότι η απόσυρση του από το ποδόσφαιρο πλέον είναι αναπόφευκτη.

Mάλιστα, το εν λόγω μέσο, αναφέρει ότι ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες, μέσω συνέντευξη Τύπου, την αποχώρηση του από την ενεργό δράση.

🚨 Sergio Agüero 🇦🇷 will retire from football. Heart problems force him to leave football. Next week a press conference is scheduled to announce his retirement. [@gerardromero] #FCBlive pic.twitter.com/XCQdh0AT2n

