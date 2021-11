Ο Ολυμπιακός Β’ υποδέχεται (15:00) τη Λάρισα σε ένα από τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της Super League 2 Betsson.

Ενα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το ONE Channel, από την ιστοσελίδα του One, αλλά και μέσα από τη συχνότητα της Cosmote TV (θέση 111) και της NOVA (θέση 987) που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του ONE Channel.





Τόσο η ομάδα του Αριέλ Ιμπαγάσα όσο και εκείνη του Ηλία Φυντάνη, που έχει βλέψεις επιστροφής στη Super League, έχουν δώσει από έναν αγώνα στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έως σήμερα και θέλουν να «διπλώσουν» τις νίκες τους στον Βόρειο Όμιλο. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν νικήσει 3-1 στην πρεμιέρα τον ΠΑΟΚ Β’ στην Καλλιθέα και η ΑΕΛ είχε επικρατήσει 2-0 του Απόλλωνα Λάρισας στο Αλκαζάρ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία των δύο ομάδων, ο Αριέλ Ιμπαγάσα δεν έχει στη διάθεσή του τον Αλέξη Καλογερόπουλο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει αλλαγές σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αναλυτικά η αποστολή: Αποστολόπουλος, Κινκουέ, Μπαγκαλιάνης, Μαυρουδής, Α. Μπα, Σουρλής, Βοΐλης, Τζολάκης, Μαρίνος, Σαπουντζής, Ντόι, Στουρνάρας, Νίκολιτς, Κίτσος, Κατσογιάννης, Κωστή, Λιάτσος, Ξενιτίδης, Τσέλιος, Κεραμίδας.

Από την πλευρά της, η ΑΕΛ θα παραταχθεί στο παιχνίδι με όλα τα δυνατά χαρτιά της, καθώς πέραν του ανέτοιμου Ζίγκι Μπαντιμπανγκά, όλοι είναι στη διάθεση του Φυντάνη. Αναλυτικά αποστολή της θεσσαλικής ομάδας: Θεοδωρόπουλος, Σουλούκος, Θεολόγου, Γκοτζαμανίδης, Ηλιάδης, Μπέρτος, Παπαγεωργίου ΑΘ., Μαιδανός,Tahar, Maksymenko, Colombino, Παπαγεωργίου Κων., Νικολιάς, Γιάκος, Συμελίδης, Abud, Όγκμποε, Πατράλης, Γαρουφαλιάς, Μαυριάς, Αcuna, Γρηγορόπουλος.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ