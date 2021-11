Μπαρτσελόνα – Κοντά σε συμφωνία για ανανέωση ο Ντεμπέλε

Μια από τις προτεραιότητες του Τσάβι είναι η ανανέωση του Ουσμάν Ντεμπελέ καθώς οι «μπλαουγκράνα» πιστεύουν στις δυνατότητες του παίκτη, ωστόσο η περίπτωση του μόνο εύκολη δεν είναι. Αρκετές ομάδες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον νεαρό Γάλλο, με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους να είναι μια από αυτές.

Πάντως σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο με τις υπογραφές να είναι κοντά.

Ο Ούσμαν Ντεμπελέ τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί μόλις 26′ λεπτά απέναντι στη Ντιναμό Κίεβου για τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς έμεινε στα «πιτς» για περισσότερους από πέντε μήνες λόγω τραυματισμού.

Barcelona’s agreement with Ousmane Dembélé for a contract renewal is very close. @gerardromero pic.twitter.com/stLunPHwLn

— VBET News (@VBETnews) November 18, 2021