Η στιγμή που δημοσιογράφος ανάγκασε τον Στόλτενμπεργκ να χάσει τα λόγια του – Ασυλία στον Ερντογάν

Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση έφερε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ένας αμερικανός δημοσιογράφος.

Ο νορβηγός πολιτικός, ο οποίος συνεχίζει να προσφέρει ασυλία στον τούρκο πρόεδρο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα Axios δίστασε για λίγα δευτερόλεπτα όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να θεωρεί ότι η Τουρκία, που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, έχει δημοκρατική κυβέρνηση.

«Μα, έχουν εκλογές» απάντησε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Όταν ο δημοσιογράφος τού υπενθύμισε πως οι τουρκικές φυλακές έχουν γεμίσει με δημοσιογράφους κι ότι ο Ερντογάν παρεμβαίνει στην τουρκική Δικαιοσύνη, ο κ. Στόλτενμπεργκ αρκέστηκε να τονίσει πως κάποιοι «σύμμαχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για την Τουρκία».

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η Τουρκία αναδείχθηκε στο πιο προβληματικό παιδί του ΝΑΤΟ. Κι αυτό γιατί, ο τούρκος πρόεδρος επέμεινε στην αγορά ενός σημαντικού συστήματος αεράμυνας από τους Ρώσους (σ.σ. τους S400), ενώ παρεμβαίνει στο δικαστικό σώμα και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται πως το 2016 και το 2017 η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων κατέταξε την Τουρκία ως τη Νο.1 χώρα διεθνώς που φυλακίζει δημοσιογράφους.

«Ο δημοσιογράφος έκανε εμφανή την υποκρισία του Στόλτενμπεργκ ότι το ΝΑΤΟ, ενώ απαιτεί από τα έθνη που θέλουν να ενταχθούν στη συμμαχία να εξαλείψουν τη διαφθορά και να βελτιώσει τις δημοκρατικές ελευθερίες, έχει στις τάξεις του τον μεγαλύτερο δεσμοφύλακα δημοσιογράφων στον κόσμο» καταλήγει το ρεπορτάζ.

NATO chief Jens Stoltenberg on how NATO defines democracy: Rule of law and…liberty; free elections.@jonathanvswan: Is Turkey still a democratic govt?

Stoltenberg: They have elections…

Swan: Erdoğan is interfering in the judiciary…jailing journalists, rerunning elections. pic.twitter.com/WkojHu63nv

— Axios (@axios) November 14, 2021