Λαπόρτα – «Δεν αποκλείω επιστροφή Μέσι και Ινιέστα»

Στην Μπαρτσελόνα και με τη… βούλα βρίσκεται πλέον και πάλι ο Ντάνι Άλβες, καθώς σήμερα έγινε και η επίσημη παρουσίαση του στο «Καμπ Νόου», όπου ο Βραζιλιάνος σταρ αποθεώθηκε από τους φιλάθλους της ομάδας.

Παρότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον 38χρονο, ο Λαπόρτα έριξε από το πουθενά τη… βόμβα του. Τι ανέφερε; Ο Καταλανός πρόεδρος μίλησε για τους Μέσι και Ινίεστα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής τους στο «Καμπ Νόου», βάζοντας «φωτιά» στη Βαρκελώνη.

«Δεν το αποκλείω. Στην ζωή ποτέ δεν ξέρεις. Ο Ντάνι Άλβες απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, είναι ακόμα ενεργοί παίκτες και βοήθησαν να μεγαλώσει τόσο πολύ αυτός ο σύλλογος», απάντησε ο Λαπόρτα στην ερώτηση που είχε να κάνει με τους δύο «θρύλους» των «μπλαουγκράνα».

Barcelona president Laporta on Leo Messi and Iniesta return: “I don’t rule anything out. It happened with Dani, age is a number. They’re two great players. I can’t predict what will happen tomorrow, they’re still playing & contracted to other clubs. You never know…”. 🔵🔴 #FCB pic.twitter.com/xr49JuaWCF

