Μπαρτσελόνα – Πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις ο Ντάνι Άλβες

Ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα είναι με κάθε επισημότητα εδώ και μερικά 24ωρα ο Ντάνι Άλβες, ο οποίος επιστρέφει στη Βαρκελώνη μετά από πέντε χρόνια απουσίας.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ βρέθηκε σήμερα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με τα αποτέλσματα μάλιστα να προκαλούν μεγάλη εντύπωση στους γιατρούς των «μπλαουγκράνα».

Πλέον απομένει μονάχα η επίσημη παρουσίαση και οι υπογραφές για να τελειώσουν όλα και να μπει στις προπονήσεις της ομάδας, με τον Ζουάν Λαπόρτα να έχει προγραμματίσει την επίσημη παρουσίαση για το μεσημέρι της Τετάρτης στο «Καμπ Νόου».

Dani Alves has successfully completed his medical tests in the morning and will be presented as new Barcelona player at Camp Nou on Wednesday. 🤝🇧🇷 #FCB #FCBlive

