Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε σε όχημα ταξί έξω από γυναικολογική κλινική στο Λίβερπουλ

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ επιβεβαίωσε ότι ένα «περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:00 το πρωί» την Κυριακή στo Νοσοκομείο του Λίβερπουλ.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν ένα αυτοκίνητο να φλέγεται και στη συνέχεια να καίγεται.

Η αστυνομία λέει ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής ηγούνται της έρευνας, αλλά οι ντετέκτιβ διατηρούν «ανοιχτό το ενδεχόμενου» για πιθανό κίνητρο.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Liverpool Car Bomb apparently.. outside the Women’s hospital.. 😡

Bang on 11am…. What does that say 🤷🏻#LiverpoolBomb pic.twitter.com/Y8i0Y0NRum

