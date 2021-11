EuroLeague – Το κάρφωμα της χρονιάς από τον Βούκσεβιτς

Ο Τρίσταν Βούκσεβιτς έκανε το κάρφωμα της χρονιάς στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ζαλγκίρις, όπου η Βασίλισσα επικράτησε με 95-82.

Ο 18χρονος φόργουορντ, αφού πήρε την ασίστ του Σέρχιο Γιουλ, πάτησε δυνατά και… γκρέμισε τόσο την μπασκέτα όσο και τον άτυχο Μπλάζεβιτς, που βρέθηκε στο δρόμο του.

Δείτε το κάρφωμα του Τρίσταν Βούκσεβιτς, που βάζει υποψηφιότητα για το καλύτερο της χρονιάς, στο παιχνίδι των Μαδριλένων με τους Λιθουανούς.

Oh My! 😱@VukcevicTristan. What did you DO!?#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vt7IJW6hX5

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 12, 2021