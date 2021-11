FILE PHOTO: Medical workers wearing personal protective equipment carry a patient on a stretcher, as she arrives on an ambulance at the coronavirus disease (COVID-19) ward of the Ippokrateio General Hospital in Thessaloniki, Greece, November 3, 2021. REUTERS/Alexandros Avramidis/File Photo

Η πιο μεγάλη μάχη από την έναρξη της πανδημίας δίνεται στη βόρεια Ελλάδα όπου η πλέον μολυσματική παραλλαγή του κοροναϊού παραλύει τα νοσοκομεία και εξουθενώνει ψυχικά και σωματικά χιλιάδες υγειονομικούς που ξεπερνούν τον εαυτό τους για να αντιμετωπίσουν τις εκατοντάδες διακομιδές ασθενών. Εφτασαν το Σάββατο οι διασωληνωμένοι τους 530, από τον περαμένο μήνα δεν σταμάτησε να αυξάνεται ο αριθμός τους, και πλέον τα κρεβάτια στις ΜΕΘ δεν αρκούν, και η μάχη για τη ζωή των ανθρώπων που δεν μπορούν να αναπνεύσουν, δίνεται στους διαδρόμους, στις αίθουσες άλλων κλινικών που μετατράπηκαν σε κλινικές Covid, με το ίδιο σθένος, είτε πρόκειται για εμβολιασμένους είτε για ανεμβολίαστους ανθρώπους. Εκρηξη επιχειρηματικών deals στην ελληνική αγορά – Σε ποιους κλάδους επικεντρώνεται το ενδιαφέρον 80.000 άνθρωποι Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και πιο γοργά η γρίπη. Επιστήμονες που βλέπουν ότι από την πρώτη Νοεμβρίου μέχρι σήμερα, μολύνθηκαν από τη μετάλλαξη Δέλτα περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι, εκτιμούν πως οι φετινές γιορτές θα είναι οι χειρότερες. Το οξυγόνο τελειώνει και στα νοσοκομεία, και πώς να μην συμβαίνει αυτό όταν για παράδειγμα στο νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύονται 110 ασθενείς με κοροναϊό, πολύ περισσότεροι απ’όσους αντέχει, και στο παρελθόν αυτό το νοσοκομείο έχει σημάνει πολλές φορές συναγερμό για το περεχόμενο οξυγόνο καθώς οι εγκαταστάσεις του δεν είναι προσαρμοσμένες να στηρίξουν συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου η έξαρση της πανδημίας δεν έχει αγγίξει τα επίπεδα της βόρειας Ελλάδας, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Αττικόν λένε ότι «η υπερπλήρωση του νοσοκομείου με νοσηλεία αριθμού ασθενών που φτάνει το 150% των κανονικών κλινών του νοσοκομείου είναι επικίνδυνη καθώς τροφοδοτεί κύματα ενδονοσοκομειακής διασποράς κοροναϊού και άλλων λοιμόξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια ενώ οδηγεί σε αδυναμία παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών μας». 170.000 κρούσματα Από τις αρχές Οκτωβρίου έως και την περασμένη Παρασκευή, τα κρούσματα άγγιξαν τις 170.000 με τους επιδημιολόγους να επισημαίνουν ότι ο αριθμός τους υπολογίζεται τουλάχιστον διπλάσιος. Από τις αρχές του μήνα πεθαίνουν κατά μέσο όρο καθημερινά 56 άνθρωποι ενώ το απόγευμα του Σαββάτου ανακοινώθηκαν 70 θάνατοι. Πλέον, τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο στην αλματώδη αύξηση των διασωληνωμένων που μπορεί τον άλλο μήνα να φτάσουν τους 900. Εκείνη την ώρα, οι νεκροί κάθε μέρα μπορεί να φτάνουν ή να υπερβαίνουν τους 100. Τα προγνωστικά μοντέλα που μπορεί να προβλέπουν μέσω μαθηματικών εξισώσεων τέτοια νούμερα, αδυνατούν να περιγράψουν μία κατάσταση ανισορροπίας όπου οι διασωληνωμένοι θα φθάνουν τους 900. Κι αυτό γιατί ήδη, όπως άφησε να εννοηθεί ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, η εισαγωγή ασθενούς με κοροναϊό σε ΜΕΘ, μπορεί να γίνει κατόπιν επιλογής. Επιλογή ασθενών Μιλώντας στον Αθήνα 9.84 υπογράμμισε ότι οι γιατροί στη διάρκεια πανδημιών έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες επιλογές: «Υπάρχουν περιοχές της χώρας στις οποίες οι γιατροί καλούνται να επιλέξουν ποιος ασθενής θα μπει σε ΜΕΘ. Αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα. Φανταστείτε, τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση ανάγκης διασωλήνωσης ενός 60χρονου πλήρως εμβολιασμένου και ενός 45χρονου ανεμβολίαστου. Μπορείτε να διανοηθείτε τη δυσκολία του πράγματος… Διότι αν μεν έχουμε να κάνουμε με έναν εκατοντάχρονο και ένα νέο 20 ετών, αντιλαμβανόμαστε πως δεν είναι και πολύ δύσκολη -η σε κάθε περίπτωση- βαριά απόφαση που καλείται να πάρει ένας γιατρός. Δεν είναι όμως πάντοτε έτσι». Η κυβέρνηση από την πλευρά της προτιμά να εξετάζει την επιδημιολογική εικόνα ανά εβδομάδα και επιμένει πως όποια νέα μέτρα θα στοχεύουν στους εμβολιασμένους. Το τελευταίο μέτρο που ελήφθη σχετικά με τα σούπερ μάρκετ αφορά τον γενικό πληθυσμό, καθώς από σήμερα θα υπάρχει όριο και συγκεκριμένα ένα άτομο ανά 9 τετραγωνικά μέτρα. Το χειρότερο σενάριο που είναι στο τραπέζι Η κυβέρνηση πάντως, αν και επεξεργάζεται σε real time τα δεδομένα, έχει ήδη σκεφτεί το χειρότερο σενάριο ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το «ακραίο» σενάριο, αυτό που όλοι απεύχονται αλλά βρίσκεται κανονικά στο τραπέζι, περιλαμβάνει ουσιαστικά αποφάσεις για πλήρες μπλόκο των ανεμβολίαστων, εφόσον προκύψει ανεξέλεγκτη κατάσταση με λυγισμένα και τα νοσοκομεία της Αττικής. Σε κάθε περίπτωση το ιδανικό πλάνο που θα ήθελε να ακολουθήσει και η χώρα μας, χωρίς νέα μέτρα και επιπλέον περιορισμούς, ονομάζεται «Χριστούγεννα 2G». Είναι ένας όρος που περιμένουν ότι θα περάσουν και οι Αυστριακοί, εφόσον δεν αποφασιστούν ακόμα σκληρότερες παρεμβάσεις στον δρόμο που η Ολλανδία ανοίγει πρώτη στην Ευρώπη με το lockdown. Ο κανόνας του… 2G Ο κανόνας «2G» της Αυστρίας έχει προκύψει από τις λέξεις «Geimpft» και «Genesen», δηλαδή ο εμβολιασμένος και εκείνος που έχει αναρρώσει.Οι μοναδικοί, κοινώς, που έχουν πρόσβαση με τα πιστοποιητικά τους σε διασκέδαση, εστίαση, ξενοδοχεία, κινηματογράφους, κάθε εκδήλωση άνω των 25 συμμετεχόντων. Το μοναδικό πράγμα πάντως που αποκλείει η κυβέρνηση είναι το γενικό lockdown καθώς δεν πρέπει να υποστούν ξανά σημαντικούς περιορισμούς οι εμβολιασμένοι. Όχι σημαντικοί περιορισμοί για εμβολιασμένους Όπως και να έχει πάντως βρίσκονται διαρκώς στο ραντάρ του Μαξίμου οι κινήσεις της υπόλοιπης Ευρώπης, όπως το αυστριακό μοντέλο ή η χρήση του Green Pass στην Ιταλία, καθώς και οι αντιδράσεις στις κοινωνίες, και εξετάζονται σενάρια προσαρμογής τους στην ελληνική πραγματικότητα, εφόσον χρειαστεί. Επιπλέον, η κυβερνητική κατεύθυνση «όχι σημαντικοί περιορισμοί» για εμβολιασμένους αφήνει ανοιχτό δρόμο για εφαρμόσιμα (και εύκολα ελέγξιμα) μέτρα όπως καθολική χρήση μάσκας παντού ανεξαρτήτως συνωστισμού και για αναπροσαρμογές στους κανόνες της αγοράς. Αυτές, μάλιστα, αναμένονται πιο άμεσα και εστιάζουν στη μείωση συγχρωτισμού εντός εμπορικών κέντρων και σουπερμάρκετ. Κόστος σε ζωές Το αναγκαίο ποσοστό ανοσίας του πληθυσμού που δεν έχει εξασφαλιστεί μέσω των εμβολιασμών, θα αποκτηθεί με τον βίαιο τρόπο της φυσικής νόσησης των ανεμβολίαστων και με βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές. Αυτό εκτιμά ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινκής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης. Στη συνέντευξή του στο iatronet κάνει την πρόβλεψη πως λόγω της δυναμικής έξαρσης του 4ου κύματος, αυτό θα εξαντληθεί σχετικά γρήγορα, μέχρι τα Χριστούγεννα. Ως τότε εκτιμά πως θα νοσήσει ένα μεγάλο μέρος των ανεμβολίαστων άνω των 50 ετών, περίπου 300.000 με 400.000 άνθρωποι. Πάνω από 30.000 εξ αυτών θα χρειαστούν νοσηλεία και πάνω από 3.000 θα πεθάνουν. Θα κολλήσουν πάρα πολλοί «Προκειμένου να φτάσουμε στα επιθυμητά ποσοστά ανοσίας και να είμαστε προστατευμένοι πρέπει να ανοσοποιηθεί άλλο ένα 20% του γενικού πληθυσμού, δηλαδή 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι πάνω από 50-60 ετών που είναι οι ευάλωτοι και δεν έχουν εμβολιαστεί, είναι περίπου 600.000. Αυτοί έρχονται στα νοσοκομεία», ανέφερε και πρόσθεσε: «Εκτιμώ ότι θα κολλήσουν πάρα πολλοί από αυτούς, σίγουρα οι 300.000 – 400.000. Ένας στους 10 να μπει στο νοσοκομείο, αυτό κάνει 30.000 εισαγωγές και ένας από αυτούς που θα νοσηλευτούν δυστυχώς θα πεθάνει. Θα χάσουμε 3.000 ανθρώπους μέχρι τα Χριστούγεννα» Περιορισμοί στα σούπερ μάρκετ λόγω αύξησης κρουσμάτων