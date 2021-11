Επεισοδιακή ήταν η συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της συνάντησης του έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον ολλανδό ομόλογό του, Μαρκ Ρούτε, όταν δημοσιογράφος που ακολουθούσε την ολλανδική αποστολή, κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη για «παράνομες επαναπροωθήσεις».

Πρόκειται για μια εικόνα που -αν μη τι άλλο- δεν έχουμε συνηθίσει κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων Τύπου ανάμεσα σε ηγέτες χωρών, με δημοσιογράφο να κατηγορεί ευθέως πρωθυπουργό χώρας ότι λέει ψέματα και εκείνον με τη σειρά του να απαντά σε τόσο έντονο ύφος.

Όλα ξεκίνησαν όταν η δημοσιογράφος απευθυνόμενη στον έλληνα πρωθυπουργό πήρε το λόγο και είπε «κ. Μητσοτάκη πότε επιτέλους θα σταματήσετε να ψεύδεστε για τις επαναπροωθήσεις, να ψεύδεστε για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα; Παρακαλώ μην προσβάλλετε την νοημοσύνη τη δική μου και όλων των δημοσιογράφων του κόσμου γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις. Και εσείς συνεχίζετε να το αρνείστε και να λέτε ψέματα. Αυτό είναι κατάχρηση ναρκισσισμού».

«Γιατί δεν είστε ειλικρινής; Γιατί δεν λέτε ‘οι Βρυξέλλες μας άφησαν μόνους μας, περιμέναμε 6 χρόνια και δεν έγινε τίποτα και τώρα κάνω παράνομα, σκληρά και βάρβαρα pushbacks (επαναπροωθήσεις)’» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, φανερά εκνευρισμένος, τόνισε: «Γνωρίζω ότι στην χώρα σας μπορείτε να κάνετε ευθέως ερωτήσεις. Δεν σας επιτρέπω να προσβάλλετε εμένα ή τον ελληνικό λαό σε αυτό το κτίριο».

«Κατανοώ πως στην Ολλανδία έχετε την κουλτούρα να θέτετε ευθέως ερωτήματα προς τους πολιτικούς. Σέβομαι απόλυτα αυτή την κουλτούρα. Αυτό που δεν θα δεχτώ είναι προσβολές, σε αυτή την αίθουσα, προς το πρόσωπό μου και προς τον ελληνικό λαό. Δεν θα δεχτώ να εκτοξεύετε κατηγορίες και εκφράσεις που δεν βασίζονται σε στοιχεία, τη στιγμή που αυτή η χώρα αντιμετωπίζει μια μεταναστευτική κρίση πρωτοφανούς έντασης και έχει σώσει εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα.

»Μόλις σώσαμε 250 ανθρώπους που διέτρεχαν κίνδυνο πνιγμού στα νότια της Κρήτης. Το κάνουμε αυτό κάθε μέρα. Σώζουμε ανθρώπους στη θάλασσα ενώ ταυτόχρονα, ναι, δεν επιτρέπουμε στα σκάφη που έρχονται από την Τουρκία να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα, όπως είναι δικαίωμά μας βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών, και περιμένουμε από την Ακτοφυλακή της Τουρκίας να έρθει για να παραλάβει τους ανθρώπους αυτούς και να τους επιστρέψει στην Τουρκία.

»Αντί λοιπόν να ρίχνετε την ευθύνη στην Ελλάδα, θα πρέπει να ρίξετε την ευθύνη σε αυτούς που εργαλειοποιούν τη μετανάστευση εδώ και καιρό συστηματικά, ωθώντας απελπισμένους ανθρώπους από μια ασφαλή χώρα -γιατί θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι οι άνθρωποι που είναι σε τουρκικό έδαφος δεν διατρέχουν κίνδυνο, η ζωή τους δεν είναι σε κίνδυνο- θα πρέπει να ρίξετε την ευθύνη σε άλλους και όχι σε εμάς».

«Έχουμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική για τη μετανάστευση. Έχουμε εξετάσει και έχουμε προσφέρει προστασία σε 50.000 ανθρώπους στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και δεκάδων χιλιάδων Αφγανών, που έλαβαν… Επιτρέψτε μου. Έχετε επισκεφτεί τις νέες δομές στα νησιά μας; Έχετε πάει στη Σάμο; Όχι δεν έχετε πάει στη Σάμο. Σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να έρχεστε σε αυτό το κτίριο και να με προσβάλλετε. Είμαι ξεκάθαρος ως προς αυτό; Δίνω μια απάντηση. Μη με διακόπτετε. Όπως σας άκουσα κι εγώ προσεκτικά. Αν πάτε στη Σάμο, θα δείτε μια άψογη δομή, άψογες συνθήκες με τη χρηματοδότηση της ΕΕ με καθαρές εγκαταστάσεις, με παιδικές χαρές για να μπορούν να παίζουν τα παιδιά. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την κατάσταση στο παρελθόν. Αυτή είναι η πολιτική μας. Θα την υπερασπιστούμε και δεν θα δεχτώ από κανένα να κουνά το δάχτυλο σε αυτή την κυβέρνηση και να την κατηγορεί για απάνθρωπη συμπεριφορά» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Η δημοσιογράφος, η οποία προκάλεσε εκνευρισμό στον κ. Μητσοτάκη είναι η Ingeborg Beugel, ανεξάρτητη ανταποκριτής για ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα, η ίδια δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την επικαιρότητα, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν -και ειδικότερα το περασμένο καλοκαίρι- συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές με την κατηγορία ότι «διευκόλυνε την παράνομη διαμονή αλλοδαπού στην Ελλάδα».

Η κατηγορία αυτή επισείει ποινή φυλάκισης 12 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ, με τη δημοσιογράφο να αφήνεται ελεύθερη και την υπόθεση να μην έχει εκδικαστεί ακόμη λόγω περιορισμών της πανδημίας του κοροναϊού.

Μάλιστα, λίγη ώρα πριν τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μαρκ Ρούτε, είχε αναρτήσει στο Twitter πως οι δύο πρωθυπουργοί είναι «συνυπεύθυνοι για τα pushbacks και τη φρίκη των προσφύγων», ενώ ζητούσε από τους ακολούθους της στο Twitter να τής προτείνουν κάποια ερώτηση για να θέσεις στους δύο πρωθυπουργούς.

In a little while here will appear Greek PM Mitsotakis and Dutch PM Mark Rutte. Both co responsible for pushbacks and refugees horror. I have the right to ask ONE question : WHICH QUESTION YOU WANT ME TO ASK THEM? PLEASE GIMME IDEAS! pic.twitter.com/BIL34Z2sqO

— Ingeborg Beugel (@IBeugel) November 9, 2021