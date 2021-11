Euroleague – «Μπορεί κάποιος να σταματήσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ;»

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει δυναμικά στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές της Euroleague, όντας στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 6-2, χάρη στο ΣΕΦ το οποίο παραμένει απόρθητο.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο «σπίτι» του, δείχνοντας πως τη φετινή σεζόν και με την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα, η έδρα του θα είναι το δυνατό του σημείο.

Μάλιστα η όλη πορεία των Πειραιωτών στο ΣΕΦ έκανε τη Euroleague να αναρωτηθεί αν υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να σταματήσει το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα εκεί μέσα.

Επιπλέον, μαζί με την ερώτηση, η λίγκα έδωσε στη δημοσιότητα κι ένα βίντεο, με τις καλύτερες στιγμές του Ολυμπιακού στο «κάστρο» του.

6-0

Can anyone take down @olympiacosbc in their back yard?#EveryGameMatters pic.twitter.com/FxJFcgSVh8

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 8, 2021