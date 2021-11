«Σε αυτό το βιβλίο σχεδίασα το μεγαλύτερο μέρος και το πιο αντιπροσωπευτικό για τoν Balmain και τον Ολιβιέ Ρουστέινγκ. Είναι, στην ουσία, μια ανθολογία κόμικς, μικρές ιστορίες εμπνευσμένες από iconic looks του Ολιβιέ. Η ιδέα ήταν πρόσκληση σε διαγαλαξιακό γκαλά. Εξωγήινες περσόνες, με ρούχα Balmain, φθάνουν στο γκαλά με διαστημικά σκάφη, χορεύουν και διασκεδάζουν. Το δικό μου μέρος είναι βασισμένο στο κλασικό βιβλίο κόμικς “Little Nemo” του Γουίνσορ Μακ Κέι από το 1912 και το έχω ονομάσει “Olivier in Slumberland”, κατά το “Little Nemo in Slumberland”… Ο Ολιβιέ που ονειρεύεται στο κρεβάτι του και η έμπνευση που έρχεται από παντού. Εκανα μεγάλη έρευνα. Αν, για παράδειγμα, μιλάμε για τη σεζόν 2011, έψαξα, διάβασα και κατάλαβα ότι η έμπνευση έρχεται από τα κεντήματα μπαρόκ και τις Βερσαλλίες, σε συνδυασμό με τα αβγά Fabergé».

Στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», ο Μάνος Νομικός συνομιλεί με τον διεθνώς καταξιωμένο έλληνα κομίστα για την εμπειρία της συνεργασίας με ένα από τα διασημότερα brands της μόδας για τη δημιουργία ενός βιβλίου-φετίχ που θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων με αφορμή τα 10 χρόνια του γάλλου σχεδιαστή στο τιμόνι του παρισινού οίκου.

