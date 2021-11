Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρωθυπουργού του Ιράκ Μουσταφά αλ-Καντίμι, όπως τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως στεκόμαστε στο πλευρό της ιρακινής κυβέρνησης ενάντια σε αυτήν την προφανή τρομοκρατική ενέργεια, υποστηρίζουμε την έκκληση του πρωθυπουργού του Ιράκ για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνουμε τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην ειρήνη και στην ασφάλεια στο Ιράκ και στην περιοχή.

Greece strongly condemns the assassination attempt against #Iraq PM Mustafa al-Kadhimi. We stand w/the Iraqi Gov’t against this apparent act of terrorism,endorse Iraq PM’s call for calm & restraint,and reiterate 🇬🇷’s firm support to peace &security in Iraq & the region @Iraqimofa

