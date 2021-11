Αφού πέρασαν μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο ετών κολλημένοι σε ομαδικές βιντεοσυνεδριάσεις, είναι οι υπάλληλοι γραφείου παγκοσμίως έτοιμοι να κάνουν ένα μεγάλο βήμα παραπέρα στην ψηφιακή σφαίρα;

Η Microsoft παρουσίασε αυτή την εβδομάδα τα σχέδιά της να εισαγάγει τους 250 εκατομμύρια χρήστες του λογισμικού της Teams στον πιο καθηλωτικό εικονικό κόσμο, γνωστό ως metaverse. Η κίνησή της ακολούθησε το όραμα του Facebook για συναντήσεις γραφείου που πραγματοποιούνται μέσω εικονικής πραγματικότητας και ήρθε λίγες μέρες αφότου η εταιρεία κοινωνικών μέσων άλλαξε το όνομά της σε Meta για να αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη εταιρική εστίαση στους εικονικούς αυτούς κόσμους.

Και οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν είδωλα (avatars), ή κινούμενα καρτούν του εαυτού τους, που θα κινούνται ελεύθερα μεταξύ διαφορετικών εικονικών κόσμων. Για τους εργαζόμενους, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να παρακολουθούν συσκέψεις, να κάνουν παρέα εικονικά με συναδέλφους ή να επισκέπτονται «ψηφιακά αντίγραφα» γραφείων και εργοστασίων του πραγματικού κόσμου.

Όμως σημαντικά μέρη αυτού του οράματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών θεμελίων που θα το καταστήσουν δυνατό ένα τέτοιο εγχείρημα και των όρων με τους οποίους τα νέα metaverses θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε avatar που δημιουργήθηκαν αλλού.

Ως πρώτο βήμα, η Microsoft είπε ότι το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, οι χρήστες του (λογισμικού συναντήσεων από απόσταση) Teams θα μπορούν να αρχίσουν να εμφανίζονται ως avatar στις διαδικτυακές συναντήσεις που ήδη παρακολουθούν. Το να υπάρχει σε μια ομαδική συνομιλία μέσω βίντεο «με χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων που σας μιλάει, δεν θα μοιάζει παράταιρο», προέβλεψε ο Jared Spataro, επικεφαλής της Teams.

«Το metaverse είναι εδώ και δεν μεταμορφώνει μόνο τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουμε σε αυτόν – από το εργοστάσιο μέχρι την αίθουσα συσκέψεων. Ρίξε μια ματιά» έγραψε στο Twitter o Satya Nadella (@satyanadella) στις 2 Νοεμβρίου 2021.

The metaverse is here, and it’s not only transforming how we see the world but how we participate in it – from the factory floor to the meeting room. Take a look. pic.twitter.com/h5tsdYMXRD

— Satya Nadella (@satyanadella) November 2, 2021