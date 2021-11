«Σήμερα είναι μια ημέρα περηφάνιας για την Pfizer», δηλώνει ο Άλμπερντ Μπουρλά, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας, σε μήνυμά του στο twitter, μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για το Paxlovid, το χάπι κατά του κορωνοϊού.

Ο κ. Μπουρλά τονίζει ότι η σημερινή ημέρα δείχνει ξεκάθαρα «τη δύναμη της επιστήμης αλλά και των επιστημόνων να αναπτύσσουν ταχύτατα ένα αγαθό που θα ωφελήσει το σύνολο της ανθρωπότητας».

Today is a proud day for @Pfizer . A day when the power of our science and our scientists’ ability to rapidly advance a homegrown asset for the benefit of humankind is on full display.

Ο επικεφαλής της φαρμακοβιομηχανίας αναφέρει ότι τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης μελέτης φάσης 2 έδειξαν ότι το υποψήφιο αντιικό σκεύασμα χορηγούμενο σε συνδυασμό με χαμηλή δόση του φαρμάκου ritonavir, μειώνει κατά 89% τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου από κοροναϊό σε ενήλικες υψηλού ρίσκου μη νοσηλευόμενους.

Ο κ. Μπουρλά τονίζει ότι τα εάν εγκριθεί το σκεύασμα από τις αρμόδιες αρχές, φαίνεται πως έχει τις προϋποθέσεις να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, σώζοντας ανθρώπινες ζωές, μειώνοντας την σοβαρότητα της νόσησης από COVID-19 και εξαλείφοντας έως και εννέα στις δέκα νοσηλείες.

Today’s news is simply remarkable and suggests that our oral antiviral candidate, if approved by regulators, has the potential to be a real game changer, saving patients’ lives, reducing the severity of COVID-19 infections and eliminating up to nine out of ten hospitalizations.

— Albert Bourla (@AlbertBourla) November 5, 2021