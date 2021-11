Netflix – «Έπεσε» η πλατφόρμα – Προβλήματα και στην Ελλάδα

Προβλήματα με την σύνδεσή τους στο Netflix αντιμετωπίζουν το βράδυ της Πέμπτης χρήστες από διάφορες χώρες, σύμφωνα με αναφορές τους στα social media.

Μάλιστα έχει δημιουργηθεί και το σχετικό hashtag, #netflixdown, στο οποίο ουκ ολίγοι αναρωτιούνται τι έχει συμβεί στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Almost didn’t watch an episode of The Office today thanks to #netflixdown…that was a close one…

— Damien Launder (@DamienLaunder) November 4, 2021