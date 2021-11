Γιουβέντους – «Ο Ντιμπάλα ξεπέρασε σε γκολ τον Πλατινί»

Ο Πάουλο Ντιμπάλα σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Γιουβέντους επί της Ζενίτ με 4-2, έφτασε τα 106 συνολικά με τη φανέλα της Γιουβέντους και ξεπέρασε τον Μισέλ Πλατινί.

Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ντιμπάλα έκανε το 1-0 για την Γιουβέντους με αυτό το γκολ ξεπέρασε τον Πλατινί και πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μιμούμενος ένα ιστορικό πανηγυρισμό που είχε κάνει ο Γάλλος στον τελικό του διηπειρωτικού κυπέλλου ανάμεσα στην Γιουβέντους και την Αργεντίνος Τζούνιορς.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Ντιμπάλα δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ο πανηγυρισμός μου έγινε για να τιμήσω τον Πλατινί, είναι είδωλο για μένα, για το ποδόσφαιρο, για όλα όσα έκανε στο γήπεδο κυρίως με τη φανέλα της Γιουβέντους.

Ήθελα να κάνω αυτόν τον πανηγυρισμό όταν είχα σκοράρει απέναντι στην Ίντερ αλλά δεν ήταν εκείνη η κατάλληλη στιγμή. Το έκανα τώρα και ελπίζω να μπορέσει να το δει»

Paulo Dybala scored his 105th goal and is officially the 12th highest scorer in the history of Juventus passing Michel Platini.

The next legend of Juventus. pic.twitter.com/xSjXWEkvnY

— JClub 🇮🇹 (@blvckgianni) November 2, 2021