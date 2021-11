Premier League – Η νέα της μπάλα… είναι εντυπωσιακή

Όπως το συνηθίζει τα τελευταία χρόνια έτσι και την φετινή χρονιά, η Premier League αλλάζει μπάλα την χειμερινή περίοδο.

Η αγγλική ομοσπονδία προχώρησε στα αποκαλυπτήρια της μπάλας, με το αποτέλεσμα να είναι άκρως εντυπωσιακό. Συγκεκριμένα κρατάει το κίτρινο στοιχείο της ενώ βάζει και τόνους κόμικ δημιουργώντας το ακόλουθο πανέμορφο αποτέλεσμα.

Η νέα μπάλα αναμένεται να ντεμπουτάρει την ερχόμενη αγωνιστική.

The Premier League’s winter ball for this season has been officially revealed… 🥶⚽️

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 2, 2021