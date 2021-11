Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο διεθνοποιείται

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα πιο εξωστρεφή Πανεπιστήμια της χώρας, με υψηλή διεθνή αναγνώριση. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην έμφαση στην ερευνητική αριστεία και τη διεθνή παρουσία των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Επιπρόσθετα, το ΟΠΑ έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο, σε σχέση με το μέγεθός του, πρόγραμμα Erasmus στη χώρα, καθώς υποδέχεται ετήσια περισσότερους από 300 διεθνείς φοιτητές.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι αυτό της διεθνοποίησης. Την επόμενη δεκαετία αυτό θα είναι μια αναγκαιότητα και όχι «πολυτέλεια» για δύο, κυρίως, λόγους:

1 Η χώρα εξέρχεται από μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικών προβλημάτων και φιλοδοξεί να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στο διεθνές γίγνεσθαι. Τα Πανεπιστήμιά μας καλούνται να αναλάβουν το δικό τους μέρος ευθύνης και να συμβάλλουν με τη διεθνή ανάπτυξή τους και την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια.

2 Η κατανομή πόρων προς τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνεται με πολλά κριτήρια, μεταξύ των οποίων και ο βαθμός διεθνοποίησης.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του ΟΠΑ είναι οι παρακάτω:

– Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ιδρύματος: Προς τον σκοπό αυτόν υλοποιούνται ενέργειες, όπως η βελτίωση της θέσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε διεθνείς φορείς κατάταξης (π.χ. QS), η απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, η οργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων σε διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού, η υποστήριξη των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του ΟΠΑ για δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

– Εξωστρεφής ανάπτυξη των υφιστάμενων αγγλόφωνων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών: Το ΟΠΑ πρωτοπόρησε στη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Σήμερα ηγείται στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους τομείς που θεραπεύει, παρέχοντας έναν μεγάλο αριθμό ποιοτικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και οκτώ αγγλόφωνα. Στο πεδίο αυτό επιδιώκονται συνεργασίες των ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών προγραμμάτων με υψηλής ποιότητας Ιδρύματα του εξωτερικού (π.χ. Dual Degrees).

– Ενίσχυση διεθνών συνεργασιών για εκπαίδευση και έρευνα: H συνεργασία με ποιοτικά διεθνή Πανεπιστήμια είναι συχνά μια μακροχρόνια διαδικασία, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και οφέλη. Το ΟΠΑ μέσω του προγράμματος International Academic Partnership Program βρίσκεται σε επαφή με ορισμένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια των ΗΠΑ στους τομείς που θεραπεύει (π.χ. Indiana University, το University of Illinois Urbana Champaign, το William and Mary κ.ά.) για διεθνείς συνεργασίες. Αυτές ξεκινούν από συνεργασίες μικρής συμμετοχής, όπως για παράδειγμα η συνεργασία μεταξύ ομάδων φοιτητών του ΟΠΑ με ομάδες φοιτητών διεθνών Πανεπιστημίων, όπως αυτή που υλοποιήθηκε με το Kelley School of Business Indiana University. Οι φοιτητές των δύο ιδρυμάτων χωρίστηκαν σε μεικτές ομάδες και μελέτησαν μια γρήγορα αναπτυσσόμενη ελληνική νεοφυή επιχείρηση, διαμορφώνοντας και παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις στρατηγικής.

Στα άμεσα σχέδια είναι η ανάπτυξη συνεργασιών μεγαλύτερης δέσμευσης, για παράδειγμα το ΟΠΑ να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό κόμβο (European Hub) για υψηλού κύρους διεθνή Πανεπιστήμια, φιλοξενώντας και εκπαιδεύοντας προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές τους. Οι ανωτέρω συνεργασίες αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών των ιδρυμάτων και ανοίγουν τον δρόμο για επιπλέον ερευνητικές και διδακτικές συνεργασίες. Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι μέσω των συνεργασιών αυτών να επιδιωχθούν συνεργασίες μεγαλύτερης δέσμευσης (π.χ. κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα) με Πανεπιστήμια υψηλού κύρους του εξωτερικού, ώστε η διεθνοποίηση να βασίζεται στην ποιότητα.

Ο καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης είναι πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Πηγή o.t.