Σαλάχ – «Θα ήθελα να μείνω για πάντα στη Λίβερπουλ, αλλά δεν εξαρτάται από εμένα»

Ξεκάθαρο μήνυμα παραμονής του στη Λίβερπουλ έστειλε ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο αιγύπτιος στράικερ, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το 2023 με τους Reds, μίλησε στο Sky Sports, εκφράζοντας την επιθυμία του να στεριώσει στην ομάδα του λιμανιού.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, δεν εξαρτάται από τον ίδιον, πετώντας με αυτόν τον τρόπο το μπαλάκι στους διοικούντες της ομάδας.

Να σημειωθεί ότι τη φετινή σεζόν ο «Μο» μετρά ήδη 12 γκολ και 4 ασίστ σε 11 εμφανίσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ενώ συνολικά από το 2017 που αγωνίζεται στους Κόκκινους έχει σημειώσει 137 τέρματα σε 214 παρουσίες, έχοντας στη συλλογή του και 4 τίτλους.

🗣 «It’s not in my hands.»#LFC forward Mohamed Salah says he would like to remain at the club for the rest of his career ⤵️ pic.twitter.com/GtaWPd3blW

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 22, 2021