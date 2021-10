Πήρε την pole position ο Χάμιλτον, όμως θα ξεκινήσει 11ος

Την 18η pole position της καριέρας του πανηγύρισε ο Βαλτέρι Μπότας, μολονότι δεν ήταν ο ταχύτερος στα σημερινά, χρονομετρημένα δοκιμαστικά για το τουρκικό γκραν πρι της Formula 1!

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην πίστα της Κωνσταντινούπολης, αλλά δεν θα εκκινήσει αύριο από την πρώτη θέση, καθώς έχει τιμωρηθεί με ποινή δέκα θέσεων.

Ετσι θα εκκινήσει αύριο από τη 11η θέση και η pole position πήγε στον άλλο πιλότο της Mercedes, τον Μπότας, ο οποίος είχε το δεύτερο ταχύτερο χρόνο, αλλά αύριο θα είναι στην κορυφή της εκκίνησης. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) και στην τρίτη θέση ο Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari).

Ο Χάμιλτον θα ξεκινήσει δέκα θέσεις πιο πίσω στο αυριανό γκραν πρι της Τουρκίας, καθώς η πειθαρχική επιτροπή του παγκοσμίου πρωταθλήματος τον τιμώρησε για αντικανονική αλλαγή κινητήρα στο μονοθέσιο του.

Να σημειωθεί πως ο Χάμιλτον είναι δύο βαθμούς πάνω από τον Μαξ Φερστάπεν, επτά γκραν πρι πριν τη λήξη του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος.

QUALIFYING CLASSIFICATION ⏱️@LewisHamilton quickest in qualifying 🚀

But @ValtteriBottas will start from pole in Istanbul due to his teammate’s grid penalty 🚦#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/YaMFkU9Lhs

