Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις με την Άγκυρα να εκδίδει νέα Navtex, αυτή τη φορά στην περιοχή κίνησης του Nautical Geo.

H Navtex αυτή θα έχει διάρκεια από αύριο 7 Οκτωβρίου για μια μέρα, ήτοι μέχρι τις 8 Οκτωβρίου.

Δείτε τη Navtex

TURNHOS N/W : 0905/21

(Antalya NAVTEX Station)

(Published Date: 06-10-2021

15:35)

TURNHOS N/W : 0905/21

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVAL TRAININGS, FROM

070400Z OCT 21 TO 082100Z

OCT 21 IN AREA BOUNDED

BY;

34 31.00 N – 031 02.00 E

34 31.00 N – 032 12.00 E

33 48.00 N – 032 12.00 E

33 48.00 N – 031 02.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE

082200Z OCT 21.