Οι φωτογραφίες είχαν κάτι ποιητικό. Ενα κωνικό αντικείμενο αιωρείται με χάρη σε τέσσερα τεράστια αλεξίπτωτα πλησιάζοντας την επιφάνεια της θάλασσας με φόντο έναν γαλάζιο, ελαφρώς νεφελώδη ουρανό. Στο εσωτερικό του βρίσκονται τέσσερις ερασιτέχνες αστροναύτες. Τέσσερις όχι-και-τόσο-κοινοί-πια θνητοί που προσθαλασσώθηκαν στον Ατλαντικό Ωκεανό έπειτα από τρεις ημέρες παραμονής στο Διάστημα, κάνοντας καθημερινά 15 περιστροφές γύρω από τον πλανήτη μας. Τα πλοία της SpaceX περίμεναν για να τους υποδεχθούν.

Η εταιρεία του εκκεντρικού μεγιστάνα Eλον Μασκ είχε άλλωστε κατασκευάσει τον πύραυλο Falcon 9 που χρησιμοποιήθηκε για την εκτόξευση της κάψουλας Crew Dragon Resilience, όπου οι τολμηροί ταξιδιώτες πέρασαν τον χρόνο τους μακριά από τη Γη.

Το 2004 o Τζάρεντ Αϊζακμαν άρχισε να κάνει μαθήματα εκπαίδευσης πιλότων και μόλις μία πενταετία αργότερα, το 2009, κατέρριψε ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ: Εκανε τον γύρο του κόσμου με ελαφρύ τζετ σε 61 ώρες, 51 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα

Η πρώτη στην Iστορία επιτυχής αποστολή σε τροχιά στο Διάστημα άνευ συνοδείας επαγγελματία αστροναύτη ή κοσμοναύτη ονομάστηκε Inspiration4 και αναχώρησε στις 15 Σεπτεμβρίου από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ. Μέσα σε τρεις ώρες η κάψουλα είχε φτάσει σε ύψος 585 χιλιομέτρων – πιο μακριά από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη επανδρωμένη διαστημική αποστολή μετά το 1999 – όπου και μπήκε σε τροχιά. Ο «κυβερνήτης» της αποστολής, ο άνθρωπος που ναύλωσε τον Falcon 9 για αυτό το ταξίδι, είναι ο δισεκατομμυριούχος Τζάρεντ Αϊζακμαν, 38 ετών. Ο Αϊζακμαν πρόσφερε τις τρεις άλλες θέσεις σε αγνώστους. Στην 29χρονηΧέιλι Αρσενο, η οποία επέζησε από παιδιατρικό καρκίνο και είναι βοηθός νοσηλεύτρια. Πρόκειται πια για τη νεαρότερη Αμερικανίδα και τον πρώτο άνθρωπο με τεχνητό άκρο που έχει ταξιδέψει στο Διάστημα. Στον Κρίστοφερ Σεμπρόσκι, 42 ετών, βετεράνο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος εργάζεται σήμερα στον τομέα της αεροναυπηγικής. Και στην 51 ετών Αφροαμερικανή Σάιαν Χέιλι Πρόκτορ, καθηγήτρια Γεωλογίας. Το ποσό που κατέβαλε στην SpaceX ο μέχρι πρόσφατα διακριτικού δημόσιου προφίλ κροίσος δεν έχει γίνει γνωστό, ξέρουμε όμως ότι σκοπός του ήταν να συγκεντρώσει 200 εκατομμύρια δολάρια για το ερευνητικό νοσοκομείο St. Jude Children’s Research Hospital του Μέμφις στην Πολιτεία του Τενεσί που φροντίζει άρρωστα παιδιά χωρίς χρέωση και αναπτύσσει θεραπείες για παιδικούς καρκίνους και άλλες ασθένειες. Ο Αϊζακμαν έδωσε πρώτος το καλό παράδειγμα δωρίζοντας 100 εκατομμύρια δολάρια, άλλα 60 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν χάρη σε δωρεές, ενώ ο Ελον Μασκ τουίταρε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποστολής ότι θα έδινε κι εκείνος ακόμη 50 εκατομμύρια.

Ποιος είναι όμως ο αφανής μέχρι πρότινος πολυεκατομμυριούχος; Ο Εβραίος Τζάρεντ Αϊζακμαν γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1983 και μεγάλωσε στο Γουέστφιλντ του Νιου Τζέρσεϊ. Οταν ήταν ακόμη μαθητής, συνειδητοποίησε ότι είχε πηγαίο ταλέντο στη χρήση και επιδιόρθωση υπολογιστών και έφτιαξε μια σχετική επιχείρηση. Ενας από τους πελάτες του ήταν μια εταιρεία διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών και ο διευθυντής της, αναγνωρίζοντας την κλίση και τις προοπτικές του, τού πρότεινε μια μόνιμη θέση συνεργάτη. Ο Αϊζακμαν παράτησε το σχολείο στα 16 του χρόνια για να αναλάβει τη δουλειά, πέρασε ωστόσο αργότερα τις εξετάσεις Γενικής Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης, γνωστές ως GED, μια ομάδα από τεστ που παρέχουν πιστοποίηση ότι ο υποψήφιος έχει ακαδημαϊκές δεξιότητες σε επίπεδο αμερικανικού Λυκείου. Οταν ανακάλυψε μια νέα μέθοδο επεξεργασίας πληρωμών παραιτήθηκε από την εργασία του και ίδρυσε, το 1999, τη δική του εταιρεία με έδρα το υπόγειο του σπιτιού των γονιών του.

Αυτή η επιχείρηση εξελίχθηκε στην ιδιαιτέρως επικερδή Shift4 Payments, η οποία διαχειρίζεται πληρωμές ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Ο Αϊζακμαν κοίταζε βέβαια πάντα ψηλά. Το 2004 άρχισε να κάνει μαθήματα εκπαίδευσης πιλότων και μόλις μία πενταετία αργότερα, το 2009, κατέρριψε ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ. Εκανε τον γύρο του κόσμου με ελαφρύ τζετ σε 61 ώρες, 51 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε από το 1991 ένας Βρετανός κατά σχεδόν 21 ώρες. Ηταν μία αποστολή που ανέλαβε για φιλανθρωπικό σκοπό, συγκεντρώνοντας χρήματα για τον οργανισμό Make-A-Wish. Το 2012 ίδρυσε και την Draken International, μια εταιρεία που εδρεύει στη Φλόριντα και εκπαιδεύει πιλότους για τις Ενοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, διαθέτοντας έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς στόλους μαχητικών τζετ παγκοσμίως. Η δική του περιουσία υπολογίζεται από το περιοδικό «Forbes» ότι αγγίζει σήμερα τα 2,5 δισ. δολάρια. Είναι παντρεμένος με τη Μόνικα Τσακάνα και έχουν αποκτήσει δύο κόρες.

Πειράματα και στοιχήματα

Η αποστολή Inspiration4 αναμένεται πάντως να φανεί πολύ χρήσιμη στους επιστήμονες που μελετούν τις διαστημικές εξορμήσεις καθώς δημιούργησε, σύμφωνα με τους ειδικούς, ιδανικές συνθήκες για να πραγματοποιηθούν ορισμένα πειράματα. Αφενός το σκάφος βρέθηκε σε ένα σημείο που δεν ταξιδεύουν συνήθως άνθρωποι, αφετέρου για πρώτη φορά ένα ολόκληρο διαστημικό πλήρωμα αποτελούνταν από απλούς καθημερινούς ανθρώπους, ο οργανισμός των οποίων δεν λειτουργεί το ίδιο με αυτόν των επαγγελματιών εκπαιδευμένων αστροναυτών. Οι ταξιδιώτες παρακολουθούσαν συνεχώς τις ζωτικές τους λειτουργίες και έκαναν, επίσης, συνεχείς λήψεις δειγμάτων από διάφορα σημεία του σώματός τους για να διαπιστωθούν τυχόν μεταβολές. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι κατά την απομάκρυνση από τη Γη τα υγρά του σώματος συγκεντρώνονται στο επάνω μέρος του: το κεφάλι πρήζεται και τα πόδια συρρικνώνονται. Η έλλειψη της βαρύτητας αποδυναμώνει τα οστά και προκαλεί διαταραχές στα γονίδια. Η ακτινοβολία του Διαστήματος σαρώνει το ανθρώπινο DNA δημιουργώντας μεταλλάξεις. Οι ακριβείς βιολογικές επιπτώσεις όλων αυτών δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί σε βάθος.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως υπήρχαν και άλλα highlights κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Διάστημα, καθώς οι τέσσερις επιβάτες συνομίλησαν μέσω βιντεοκλήσης με τον Τομ Κρουζ – ο σταρ του Χόλιγουντ έχει άλλωστε εκδηλώσει έντονα το ενδιαφέρον να γυρίσει μια ταινία πέρα από τη γήινη ατμόσφαιρα. Ο Αϊζακμαν πάντως βρήκε την ευκαιρία να παίξει και… στοίχημα, ποντάροντας στο (μάλλον απίθανο) ενδεχόμενο να κερδίσουν εφέτος οι Philadelphia Eagles το Super Bowl.

Οποιος θέλει να μάθει περισσότερα για όλη αυτή την περιπέτεια μπορεί φυσικά να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων με τίτλο «Countdown: Inspiration4 Mission to Space» που είναι διαθέσιμο για streaming στο Netflix. Ενα άλλο τηλεοπτικό εγχείρημα που βρίσκεται στα σκαριά λέγεται «Who Wants to Be an Astronaut?». Πρόκειται για ένα ριάλιτι παραγωγής Discovery Channel, ο νικητής του οποίου θα ταξιδέψει με πύραυλο της SpaceX. Η κάψουλα Crew Dragon που χρησιμοποιήθηκε πάντως για την αποστολή Inspiration4 θα περάσει από συντήρηση και θα χρησιμοποιηθεί για άλλη μια ιδιωτική εξόρμηση στο Διάστημα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2022. Τη διοργανώνει η εταιρεία Axiom Space και θα μεταφέρει για μια επίσκεψη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έναν επαγγελματία αστροναύτη και τρεις ιδιώτες, ο καθένας από τους οποίους θα καταβάλει 55 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα πια μπορούμε να μιλάμε για αστρονομικές τιμές στα εισιτήρια και να κυριολεκτούμε.