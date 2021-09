FILE PHOTO: A person receives a dose of the Pfizer BioNTech vaccine at the Central Middlesex Hospital in London, Britain, August 1, 2021. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Η Βάνα Παπαευαγγέλου και η Μαρία Θεοδωρίδου σε συζήτηση μέσω live streaming που οργανώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, μίλησαν για τον εμβολιασμό των παιδιών και απάντησαν σε ερωτήσεις γονέων και μαθητών, προκειμένου να ξεπεραστούν πιθανοί δισταγμοί για το εμβόλιο. Μία σειρά από ερωτήσεις σχετικά με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του εμβολίου, τις πιθανές μυοκαρδίτιδες που μπορούν να εμφανιστούν, τη σχέση κόστους – οφέλους των εμβολιασμών, την περίπτωση παιδιών που πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα, αλλά και ερωτήσεις σχετικά με την ανάπτυξη των εφήβων μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των γονέων που θέλησαν να μάθουν από τους πλέον ειδικούς τι ισχύει για τους εμβολιασμούς των παιδιών. Πολιτική «καρότου και μαστιγίου» στο μέτωπο του εμβολιασμού Τον λόγο πήρε αρχικά η κυρία Παπαευαγγέλου η οποία τόνισε πως η μετάλλαξη «Δ» δεν φαίνεται ότι «χτυπά» περισσότερα τα παιδιά, ωστόσο αυτό που έχει προκύψει είναι η αύξηση των κρουσμάτων, εξαιτίας της αυξημένης κυκλοφορίας των παιδιών μέσα στο καλοκαίρι. «Γι’ αυτό αυξάνεται ποσοστιαία και ο αριθμός των κρουσμάτων», είπε. «Περιμένουμε αύξηση κρουσμάτων τόσο εξαιτίας των πολλών τεστ που θα πραγματοποιούνται στο σχολείο όσο και στην κινητικότητα των παιδιών. Άρα αναμένουμε να αυξηθεί και η νοσηλεία των παιδιών», πρόσθεσε. Με τη σειρά της η κ. Θεοδωρίδου παρουσίασε μία διαφάνεια με τους λόγους που οδηγούν στην αμφισβήτηση των εμβολίων. Αυτοί περιλαμβάνουν τόσο το γενικό κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης όσο και η παραπληροφόρηση. Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εμβολιασμό των μαθητών Σύμφωνα με νέες μελέτες τα ποσοστά μυοκαρδίτιδας στα αγόρια 12 έως 15 ετών αυξάνονται μετά την δεύτερη δόση εμβολίου. Η αγγλική επιτροπή και η Νορβηγία τώρα ενέκριναν τους εμβολιασμούς εφήβων 12 έως 17 ετών με μία δόση. Ο γιος μου είναι 14 ετών, τι θα με συμβουλεύατε να κάνω; Η μυοκαρδίτιδα είναι μία αναγνωρισμένη σπάνια επιπλοκή ιδίως στα αγόρια 16 έως 29 ετών μετά τη δεύτερη δόση. Συνήθως εμφανίζεται 1 με 4 έως 7 ημέρες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. Όσον αφορά το κόστος – όφελος, στις ΗΠΑ έχουν μελετήσει την πιθανότητα, τί θα γίνει εάν εμβολιάσουν 1 εκατομμύρια αγόρια 12 έως 17 ετών. Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν, αυτό θα σήμαινε ότι θα αποφεύγαμε 100αδες νοσηλείες, 70 έως 79 νοσηλείες στις ΜΕΘ και δύο θανάτους από κοροναϊό. Ταυτόχρονα εμβολιάζοντας 1 εκατ. αγόρια 12 έως 17 ετών, θα είχαμε πιθανόν 50-60 παιδιά με μυοκαρδίτιδα. Οι γονείς θα πρέπει να σκεφτούν ότι το κόστος όφελος της νοσηλείας ΜΕΘ με τη μυοκαρδίτιδα, είναι ότι καταρχάς η μυοκαρδίτιδα είναι αυτοπεριοριζόμενη, λίγα είναι τα παιδιά που νοσηλεύονται, και πολύ σύντομα επανέρχονται στην άσκησή τους κλπ. Η Νορβηγία επέλεξε τη χορήγηση μίας δόσης, γιατί κάθε χώρα έχει τη δική της στρατηγική εμβολιασμού, και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού μελετά όλα τα δεδομένα συνεχώς. Τι απαντάτε για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του εμβολιασμού; Για τις μελλοντικές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι δύσκολο να απαντηθεί, γιατί ακόμα και για τα εμβόλια που έχουμε στα χέρια μας εδώ και 50 χρόνια, όπως αυτό τις ιλαράς, δεν μπορεί να δοθεί ξεκάθαρη απάντηση. Η αιτιολογική συσχέτιση των εμβολίων μπορεί να φανεί τις πρώτες μέρες ή τους πρώτους μήνες, και όχι μετά από χρόνια. Έχουν γίνει πάνω από 10 εκατομμύρια εμβολιασμοί σε όλον τον κόσμο Επιπλέον το εμβόλιο με mRNA δεν παραμένει παρά λίγες ώρες στον οργανισμό και αποβάλλεται. Δεν περιέχει στοιχεία που μπορεί να αθροίζονται και να ενοχοποιούναι για κάποια βλάβη Ποιες μελέτες αποδεικνύουν την αναγκαιότητα εμβολιασμού με ένα εμβόλιο που έχει πάρει παράταση της έκτακτης έγκρισης; Η έκτακτη έγκριση διαφέρει με την πλήρη έγκριση διαφέρει στη χρονική διάρκεια παρακολούθησης από οργανισμούς. Η έγκριση που δίνεται για έκτακτη ανάγκη δίνεται μετά από δύο μήνες παρακολούθησης του εμβολίου και στη συνέχεια συνεχίζεται για έξι μήνες. Η βασική διαφορά μεταξύ έκτακτης και πλήρους έγκρισης είναι ότι στην πρώτη περίπτωση ο εμβολιασμός δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικός. Η παρακολούθηση για ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολιασμού δεν σταματάει ποτέ και συνεχίζονται για χρόνια Εάν το παιδί νοσήσει, θα πρέπει να κάνει το εμβόλιο; Εάν μετά από αιματολογικές εξετάσεις φανούν αντισώματα στο παιδί χρειάζεται να εμβολιαστεί; Για τα παιδιά ισχύει ό, τι και για τους ενήλικες. Εάν κάποιος έχει νοσήση, ο εμβολιασμός συστήνεται να γίνει έξι μήνες μετά τη νόσηση. Αναφορικά με τα αντισώματα δεν ενδείκνυται να κάνουμε τεστ για να δούμε αν είμαστε προστατευμένοι. Δεν υπάρχει ακόμα η γνώση για τον αριθμό αντισωμάτων που μας προστατεύει, άρα ο εμβολιασμός συνίσταται σε κάθε περίπτωση Παλιά η σύσταση στα παιδιά ήταν να νοσούν επίτηδες από ιλαρά, για να μην την περάσουν ως ενήλικες πιο σοβαρά. Γιατί δεν μπορεί να γίνει και τώρα το ίδιο; Αυτή ήταν όντως μια πρακτική που όμως δεν ισχύει ότι ήταν ακίνδυνη. Πολλά παιδιά περνούσαν με φυσικό τρόπο το νόσημα, αλλά δεν συνυπολογίζονται οι επιπλοκές από τη νόσο, που ήταν ιδιαίτερα βαριές, όπως εγκεφαλίτιδες και πνευμονίες. Τι ισχύει με τα παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Πόσο επικίνδυνη είναι η δική τους έκθεση και πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός για μικρότερες ηλικίες Μελέτη σε Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι η χρήση της μάσκας με καθημερινό testing έχουν το ίδιο όφελος με το να κλείσει το σχολείο για 10 μέρες. Για τα παιδιά των βρεφονηπιακών η κατάσταση είναι δυσκολότερη, και εκεί θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί. Έχουν ξεκινήσει μελέτες για εμβολιασμούς παιδιών 5 με 11 ετών, τις οποίες παρακολουθεί η Επιτροπή Τι ισχύει με τον θάνατο του 15χρονου στην Αρκαδία και πόσο συνδέεται με το εμβόλιο; Έχει γίνει λεπτομερής νεκροτομική εξέταση και συνεχίζονται οι μελέτες σε επίπεδο τοξικολογικό. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα ευρήματα με την εφαρμογή του εμβολιασμού. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το θέμα, είπε η κ. Θεοδωρίδου, μέχρι να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου Επηρεάζει το εμβόλιο την ανάπτυξη των εφήβων Δεν υπάρχει πουθενά στη βιβλιογραφία κάτι που να συνδέει την ανάπτυξη των παιδιών με την εφαρμογή των εμβολίων. Αντιθέτως οι εμβολιασμοί βοηθούν στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών Αλλεργικό παιδί κινδυνεύει από τον εμβολιασμό Οι συνήθεις αλλεργίες που απασχολούν την ελληνική οικογένεια, από φάρμακα, χρωστικές κλπ δεν πρέπει να προκαλούν ανησυχία για τον εμβολιασμό Παιδιά που παρουσιάζουν άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, δεν έχουν κανέναν κίνδυνο να εμβολιαστούν. Οι τρεις εβδομάδες είναι το κατάλληλο διάστημα ανάμεσα στις δύο δόσεις Είναι, αλλά μπορεί να γίνει και σε μεγαλύτερο διάστημα από τις τρεις εβδομάδες, όπως στον ένα μήνα. Είναι μία πρακτική που ακολουθείται και έχει αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για το πως επηρεάζει το εμβόλιο την έμμηνο ρύση των κοριτσιών ή τη γονιμότητα; Μελέτες δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν επηρεάζεται η γονιμότητα ούτε των κοριτσιών ούτε των αγοριών. Αναφορικά με τις διαταραχές στην έμμηνο ρύση, οι μελέτες δεν μπόρεσαν να τις συνδέσουν με την εφαρμογή του εμβολίου. Οι περισσότεροι συνομολογούν ότι ίσως το άγχος έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν συστήνεται ο εμβολιασμός των παιδιών 12 με 15 ετών. Εδώ γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο; Η βασική διαφορά είναι στο ποσοστό ανοσοποίησης του γενικού πληθυσμού, που στο Ηνωμένο Βασίλειο φτάνει στο 80%. Σε πόσα παιδιά έγιναν οι μελέτες; Ήταν μόνο υγιή παιδιά; Το βασικότερο είναι ότι πέρα από τις έρευνες το ποσοστό των εμβολιασμών στον πληθυσμό είναι πολύ μεγάλο. Συγκεντρώνοντας τα δεδομένα από την εφαρμογή του εμβολιασμού στις ΗΠΑ, που είναι πάνω από 12 εκατομμύρια δόσεις, και έτσι υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών. Γιατί ένας ανεμβολίαστος μαθητής υποβάλλεται σε self test στο σχολείο, rapid test σε αθλητικές δραστηριότητες και σε τίποτα στα ΜΜΜ; Γιατί τα εμβολιασμένα παιδιά δεν χρειάζεται να υποβάλλονται σε ελέγχους; Οι εμβολιασμένοι μαθητές μεταδίδουν πολύ λιγότερο τον ιό και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει η διάκριση αυτή. Μπορεί ένα παιδί που έχει εμβολιαστεί με κάποιο άλλο εμβόλιο μπορεί να κάνει το εμβόλιο κατά του κοροναϊού; Μπορούν να γίνουν σχετικά κοντά διαφορετικά εμβόλια; Είναι πολύ σημαντικό να μην μεταβληθεί ο εμβολιαστικός προγραμμτισμός της εφηβείας. Μπορεί να γίνουν εμβόλια με μικρή χρονική απόσταση δύο ή τριών ημερών, και αυτό για λόγους προγραμματισμού. Δεν υπάρχει καμία αλληλοκάλυψη μεταξύ των εμβολίων. Χρειάζονται εξετάσεις πριν τον εμβολιασμό Όχι δεν χρειάζεται να γίνει καμία ιατρική εξέταση, ο μόνος λόγος για να μην εμβολιαστεί ένα παιδί στο προγραμματισμένο ραντεβού είναι το παιδί να είναι άρρωστο Στη συνέχεια έγιναν μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούσαν ασθένειες που μπορεί να έχουν κάποια παιδιά και κατά πόσο μπορούν να κάνουν το εμβόλιο κατά του κοροναϊού. Σε όλες τις περιπτώσεις ο εμβολιασμός είναι όχι μόνο εφικτός αλλά και απαραίτητος, με τις ειδικούς να επιμένουν ότι οι μαθητές που έχουν κάποια ασθένεια δεν θα πρέπει να φοβηθούν να κάνουν το εμβόλιο. Στην ερώτηση εάν το εμβόλιο μπορεί να φέρει στο αρχικό στάδιο της νόσησης ένα παιδί με αυτοάνοσο, οι ειδικοί απάντησαν ότι σύμφωνα με μελέτη που συνέκρινε τις περιπτώσεις παιδιών με ραυματοειδή αρθρίτιδα που έχουν εμβολιαστεί με αυτά που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ο αριθμός υποτροπής ήταν ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις, αλλά όσο προχωρούν οι έρευνες η υπόθεση ο εμβολιασμός να οφείλεται σε υποτροπές απομακρύνεται. Στις ερωτήσεις για το αν το εμβόλιο μπορεί να επιδράσει στο DNA ή αν περιέχει έμβρυα οι απαντήσεις ήταν κατηγορηματικά αρνητικές.