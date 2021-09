Πόσο μπάσκετ μπορεί να χωρέσει σε μία φωτογραφία; Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μάς έδωσε μια ρεαλιστική απάντηση με τη συνάντηση κορυφής που είχε με το θρυλικό Νίκο Γκάλη.

Ο έλληνας πρωταθλητής του NBA φωτογραφήθηκε με τον τεράστιο «γκάνγκστερ» και δεν παρέλειψε να αναρτήσει το σχετικό ποστ σε όλους τους λογαριασμούς του στα social media, βάζοντας φωτιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι διάλεξαν το μπάσκετ στην Ελλάδα. Είδα τη φωτιά στα μάτια του. Τι βραδιά…» ήταν τα λόγια του Αντετοκούνμπο κάτω από κάθε ανάρτηση, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ακόμα μία φωτογραφία με τον «Θεό» του ελληνικού μπάσκετ, τον Greek Freak, τον αδελφό του Θανάση, τον σπουδαίο Θοδωρή Παπαλουκά και ανάμεσά τους το βαρύτιμο τρόπαιο του NBA, το Larry O’Brien Trophy.

Τα λόγια είναι περιττά:

He’s the reason that a lot of people pick up a basketball in Greece 🙏🏽🇬🇷🏆..!! I saw the fire in his eyes.. What a night🔥 Nick the Greek x Greek Freak x Elevator x Theo pic.twitter.com/KxiPjyZfgY

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 11, 2021