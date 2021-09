Δικαιότατο το μοίρασμα της πίτας των βραβείων του 78ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας που ολοκληρώθηκε με την απονομή τους το βράδυ του Σαββάτου.

Η γαλλική ταινία «L’evenement» (Το γεγονός) της Οντρέ Ντιγουάν ήταν η μεγάλη θριαμβεύτρια του φεστιβάλ. Μιλώντας για το επίμαχο (και σήμερα σε ορισμένες χώρες) ζήτημα της έκτρωσης, η Ντιγουάν μας καλεί να βιώσουμε τον εφιάλτη μιας φοιτήτριας στην Γαλλία της δεκαετίας του 1960 η οποία δεν μπορεί να κάνει την έκτρωση που επιθυμεί καθώς αν αυτό γίνει γνωστό, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές της. Σπουδαία και η ερμηνεία της νεαρής Γαλλίδας ηθοποιού Ανα Μαρία Βαρτολομέι, αν και δεν βραβεύτηκε.

Στις γυναίκες, η Πενέλοπε Κρους έκανε την έκπληξη κερδίζοντας το Κόπα Βόλπι καλύτερης γυναίκας ηθοποιού για την ερμηνεία της στην μελοδραματική ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Παράλληλες μητέρες» με την οποία άνοιξε το φεστιβάλ.

Πρόσωπο που επίσης συζητιόταν για βραβείο ήταν η Αμερικανίδα Κρίστεν Στιούαρτ για την ταινία «Σπένσερ» (όπου υποδύθηκε την Λαίδη Νταϊάνα Πριγκίπισσα της Ουαλίας) αλλά η ταινία του Πάμπλο Λαρέν δεν κέρδισε κανένα βραβείο.

Όπως ειχαμε ηδη αναφέρει, το «Χέρι του Θεού» (E stata la mano di dio) πολύ δύσκολα δεν θα συμμετείχε στις βραβεύσεις. Οντως, η τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο (Η τέλεια ομορφιά) που πραγματευεται τη ζωή ενός αγοριού στη Νάπολη της δεκαετίας του 1980, όταν ο Αργεντίνος άσος της μπάλας Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ανέβαζε μια «σκουπιδόπολη» στον ουρανό, κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα-Βραβείο της επιτροπής. Στην ίδια ταινία – η μόνη με δύο βραβεύσεις – δόθηκε και τα βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι καλύτερου νέου ηθοποιού (Φίλιπο Σκότι).

Καλύτερη σκηνοθεσία κρίθηκε αυτή της Αυστραλέζας Τζέιν Κάμπιον στο αμερικανικό γουέστερν «Η εξουσία του σκύλου» (The Power of the Dog) με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στο ρόλο ενός σκληρού αγρότη στα βάθη της Αμερικής των αρχών του 20ού αιώνα. Ο ίδιος ο Κάμπερμπατς δε βραβεύτηκε με το Κόπα Βόλπι καλύτερης ανδρικής ερμηνείας. Το βραβείο δόθηκε στο Τζον Αρκίλα για την δουλειά του στην φιλιππινέζικη ταινία του Ερικ Μάτι «On the job: The missing 8».

Τέλος, η γυρισμένη στις Σπέτσες ταινία της Μάγκι Τζίλενχαλ «Η χαμένη κόρη» απέσπασε το βραβείο σεναρίου ενώ στην ιταλική ταινία «Η σπηλιά» (Il buco) του Μικελάντζελο Φραμαρτίνο δόθηκε το βραβείο της επιτροπής.

Η κριτική επιτροπή της φετινής Μόστρα αποτελούνταν από τους Μπονγκ Τζουν Χο πρόεδρο και Σαβέριο Κονστάνζο, Βιρζινί Εφιρά, Κλόε Ζάο, Σύνθια Ερίβο, Αλεχάντερ Νανάου και Σάρα Γκαντόν, μέλη.