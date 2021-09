Greece's prime minister Kyriakos Mitsotakis delivers a keynote speech during the «Thessaloniki Helexpo Forum» in Thessaloniki, Greece on September 12, 2020. / Ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο του «Thessaloniki Helexpo Forum», στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2020.

Πολιτικό και οικονομικό restart θα θελήσει να σηματοδοτήσει με την παρουσία του στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από ενάμιση χρόνο πανδημίας και σε αυτό το πλαίσιο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση θα αφορά κατά το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Στην κατεύθυνση αυτή αναμένονται τρεις άξονες εξαγγελιών από τον πρωθυπουργό. Ο ένας άξονας θα αφορά μειώσεις αρκετών φόρων που επιβλήθηκαν την περίοδο των μνημονίων και αυτό γιατί στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη αλλά και οι ρυθμοί ανάπτυξης το επιτρέπουν. Η «αιρετική» πολιτική διαδρομή ενός «αιώνιου» κομμουνιστή Αυτή η δέσμη των εξαγγελιών στόχος του πρωθυπουργού είναι να σηματοδοτήσει αλλαγή σελίδας προς αναπτυξιακή κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης θα είναι οι εξής: Φοροελαφρύνσεις -Η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και το 2022 για τον ιδιωτικό τομέα -Η επέκταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και μια νέα μείωση 1,1 ποσοστιαίων μονάδων. -Μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 24% στο 22% εντός του 2022 και από το 22% στο 20% για το 2023. -Επιπλέον μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% -Κίνητρα για αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών -Κίνητρα για συγχωνεύσεις, που θα οδηγούν σε μειωμένους φορολογικούς συντελεστές ακόμη και κατά 50%. -Επέκταση του «ΓΕΦΥΡΑ 1» για 3 μήνες για τους ήδη ενταγμένους στο πρόγραμμα. Η δεύτερη δέσμη των οικονομικών εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σχετίζεται με το βασικό πονοκέφαλο της κυβέρνησης που δεν είναι άλλος από το τσουνάμι ακρίβειας και την έκρηξη των τιμών που πλήττουν την αγοραστική ικανότητα των λαϊκών νοικοκυριών. Ειδικότερα δε, μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις για τις ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά αγαθά του καλαθιού της νοικοκυράς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού θα κινηθούν στα εξής μέτρα: «Ανάσα» από τις ανατιμήσεις -Επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ, 13% ,στις μεταφορές, στον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και τις θεατρικές παραστάσεις και αλλά και το τουριστικό πακέτο. -Κατάργηση του ΕΦΚ στον καφέ -Διεύρυνση των δικαιούχων του Κ.Ο.Τ -Ενισχυμένο επίδομα θέρμανσης Ωστόσο οι υπέρογκες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων ενέργειας (φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης κλπ) οδήγησαν -αναφέρουν οι πληροφορίες- το οικονομικό επιτελείο στη λήψη απόφασης που θα εξαγγείλει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ένα οριζόντιο μέτρο που θα ελαφρύνει τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα από το βάρος του κόστους στην ενέργεια. Κίνητρα για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας Ο τρίτος άξονας των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη θα αφορά τους νέους με την παροχή κινήτρων για δουλειά αλλά και τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω προγραμμάτων από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σε αυτό τον άξονα των εξαγγελιών θα υπάρξουν μέτρα έκπληξη. Πληροφορίες λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα εξαγγείλει πρόγραμμα για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας με επιδότηση της επιχείρησης μέσω ενός ποσού εφάπαξ που θα ξεπερνά τα 1000 ευρώ. Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός είναι τα εξής: -Προγράμματα κατάρτισης για την αγορά εργασίας -Πόροι μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν για την ένταξη περισσότερων νέων στην αγορά εργασίας. -Επιδότηση για start-up επιχειρήσεις Ποιες τροφές αποτελούν «ασπίδα» ενάντια στην COVID-19 Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share