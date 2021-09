Έδειξε για άλλη μια φορά την σπαρτιάτικη ψυχή της. Η Μαρία Σάκκαρη δεν πτοήθηκε ακόμα και όταν τα πράγματα πήγαιναν άσχημα απέναντι στην Μπιάνκα Αντρεέσκου και κατάφερε στο τέλος να πανηγυρίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του US Open, κερδίζοντας με 2-1 σετ (6-7, 7-6, 6-3) την 21χρονη Καναδή, μετά από 3.30΄.

Un. Be. Lievable.

Maria Sakkari wins one of the wildest matches in #USOpen history to reach the quarterfinals! pic.twitter.com/mzP0AVSSjS

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021