FILE PHOTO: A health worker prepares a dose of AstraZeneca COVID-19 vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) at the Central Vaccination Center, inside the Bang Sue Grand Station, Thailand, June 21, 2021. REUTERS/Athit Perawongmetha//File Photo

Διαστάσεις επιδημίας φαίνεται πως λαμβάνει το θέμα με τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Μετά την αποκάλυψη για τα όσα συνέβησαν στο Κέντρο Υγείας στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου διοικητική υπάλληλος παραδέχθηκε ότι εξέδωσε πλαστά πιστοποιητικά σε 33 άτομα -συγγενείς και φίλους- νέες υποθέσεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Μάχη με τις ρωγμές στο τείχος ανοσίας Υγειονομικοί με πλαστά πιστοποιητικά Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, από τη Βουλή, ενημέρωσε πως ανάμεσα σε αυτούς που έχουν λάβει πλαστά πιστοποιητικά από το ΚΥ στον Παλαμά, είναι και υγειονομικοί. «Υπάρχει πρόβλημα διότι δυστυχώς ότι μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν υγειονομικοί και από άλλες ΥΠΕ και θα ανασταλούν τα καθήκοντα τους», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος, μάλιστα, κάλεσε όλους όσοι υγειονομικοί έχουν πάρει ψεύτικα πιστοποιητικά να το αναφέρουν. «Να το πούνε είναι θέμα χρόνου να τους βρούμε. Λυπούμαστε, διότι είναι μια πράξη μεγίστης απαξίας να πηγαίνει κάποιος ψευδώς να πάρει ένα πιστοποιητικό. Δίνει ροπή προς μια εγκληματική πράξη», προσέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Την ίδια ώρα, διευκρίνισε ότι συνολικά οι παραπάνω εμβολιασμοί είναι 31.000 και όχι 40.000 όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, ενώ σχετικά με την υπάλληλο ήδη έχουν προβλεφθεί κυρώσεις και έχουν ανασταλεί τα καθήκοντά της. Έρευνα στην Κοζάνη Τρία τέτοια περιστατικά ερευνώνται στην Κοζάνη. Το ένα αφορά μια νοσηλεύτρια, της οποίας το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από τον Παλαμά Καρδίτσας, ενώ τα άλλα δύο, ενός γιατρού και μιας νοσηλεύτριας. Σύμφωνα με το kozanimedia, η διοίκηση του Μαμάτσειου νοσοκομείου σε συνεργασία με την 3η ΥΠΕ, διεξάγει έρευνα για να εξακριβωθεί πως μια νοσηλεύτρια είχε πιστοποιητικό εμβολιασμού από τον Παλαμά Καρδίτσας. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, ηλικίας 45-50 ετών, αρχικά δεν επιθυμούσε να κάνει το εμβόλιο κατά του κοροναϊού και στη συνέχεια προσκόμισε πιστοποιητικό εμβολιασμού από το Κέντρο Υγείας στον Παλαμά Καρδίτσας, υποστηρίζοντας ότι μετέβη εκεί επειδή είχε αρκετούς γνωστούς. Ο διοικητής του Μαμάτσειου Στέργιος Γκανάτσιος ανέφερε πως “ούτως ή άλλως όλα τα πιστοποιητικά εμβολιασμού όλων των εργαζόμενων υπόκεινται σε εξονυχιστικό έλεγχο”,ενώ ο εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων Δημήτρης Ντέντης, ερωτηθείς ανέφερε πως υπάρχει θέμα προς έρευνα και μόνο, αρνούμενος ευγενικά να παραθέσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το ζήτημα, πάντως, φαίνεται να απασχολεί τη διοίκηση του νοσοκομείου από την περασμένη Πέμπτη, ημέρα που ξεκίνησαν και οι σχετικές διαδικασίες έρευνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ερευνώνται δυο, τουλάχιστον, ακόμη περιπτώσεις που, ενδεχομένως, δεν έχουν τηρήσει τις σχετικές διαδικασίες, με τη μια να αφορά σε γιατρό του Μαμάτσειου. Έρευνες για πλαστά πιστοποιητικά στην Καβάλα Δέκα (10) πιστοποιητικά νόσησης κατατέθηκαν από το προσωπικό του Νοσοκομείου Καβάλας τον τελευταίο μήνα, όλα μέσα από τις διαδικασίες του Νοσοκομείου, όπως αναφέρει ο διοικητής του, Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Ο διοικητής του νοσοκομείου θα προχωρήσει στην διαδικασία επιβεβαίωσής τους, προκειμένου να μην υπάρξει καμία αμφισβήτηση. Δράμα: Επιχειρούν να νοσήσουν για να μην εμβολιαστούν “Αν κλείσουν τα κενά του νόμου που εκμεταλλεύονται οι αντιεμβολιαστές και αν δοθεί η δυνατότητα να παρεμβαίνουν τοπικά οι Ιατρικοί Σύλλογοι σε περιπτώσεις παρατυπιών ή παρανομιών των μελών τους, θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των πλαστών πιστοποιητικών νόσησης, το οποίο προκαλεί και λανθασμένα επιδημιολογικά στοιχεία”, σύμφωνα με την γενική γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, Όλγα Βασιλείου. Μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι στην περιοχή της Δράμας υπάρχει έντονο αντιεμβολιαστικό κίνημα το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι καθοδηγείται νομικά. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι υπάρχει κλιμάκωση των ανθρώπων που δεν επιθυμούν τα εμβολιαστούν οι οποίοι από τα πλαστά πιστοποιητικά περνούν τώρα στην προσπάθεια να κολλήσουν τον ιό για να νοσήσουν. «Μαϊμού» τεστ στη Σαντορίνη Ακόμη μια υπόθεση που χρήζει διερεύνησης έρχεται από την Σαντορίνη. Γιατρός στο νοσοκομείο Θήρας, καταγγέλλει ότι έχει εντοπίσει την έκδοση βεβαιώσεων αρνητικών τεστ ανθρώπων που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα του νοσοκομείου, ούτε τα δείγματά τους έχουν επεξεργαστεί στο μικροβιολογικό τμήμα. Με επιστολή που απέστειλε στις 3 Αυγούστου η γιατρός ενημέρωσε τη διοίκηση του νοσοκομείου Σαντορίνης ότι στις βεβαιώσεις που διαθέτουν το λογότυπο του νοσοκομείου αναγράφεται ότι η δειγματοληψία έχει γίνει στις 20:30, ενώ στο νοσοκομείο γίνονται μέχρι τις 15:00. Η ίδια προσθέτει ότι οι εν λόγω βεβαιώσεις έχουν σταλεί στη 01:00 τα ξημερώματα από ηλεκτρονική διεύθυνση που δεν ανήκει στο νοσοκομείο, ενώ στις βεβαιώσεις δεν αναγράφεται ούτε ο μοναδικός αριθμός ασθενή. Το θέμα αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα άτομα που έλαβαν βεβαίωση αρνητικού τεστ ζήτησε μέσω επιστολής διόρθωση του εντύπου που του απεστάλη. «Στη Σαντορίνη στο νοσοκομείο έπεσε στην αντίληψή μας περιστατικό με δύο τουρίστριες που είχαν πάρει βεβαίωση αρνητικού rapid test που υποτίθεται ότι είχε φύγει από το νοσοκομείο. Είχε γίνει κάποιο λάθος στο όνομα στη βεβαίωση, και επικοινώνησαν με τη γραμματεία των επειγόντων, και από εκεί ξεκίνησε το όλο θέμα. Το θέμα είναι ποιος έχει κάνει το τεστ, και από πού έχει χορηγηθεί η βεβαίωση» εξήγησε, μιλώντας στην Κοινωνία Ώρα Mega, η πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου Θήρας, Βαλεντίνα Δημητρίου. «Έγινε ΕΔΕ και αναμένουμε το πόρισμα. Είχε τη σφραγίδα του νοσοκομείου η βεβαίωση. Οι βεβαιώσεις στάλθηκαν από ένα mail με το όνομα του νοσοκομείου μπροστά» πρόσθεσε η ίδια. Ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ στην Καρδίτσα Την ίδια ώρα, με διαδικασίες εξπρές ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ της 5ης ΥΠΕ για τους εικονικούς εμβολιασμούς στο Κ.Υ Παλαμά. Το πόρισμα, αναφέρει ότι 33 άτομα έλαβαν πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ωστόσο, σύμφωνα με την ertnews, ακόμη ένας ΑΜΚΑ που βρισκόταν υπό διερεύνηση, τελικώς αποδείχθηκε ότι πρόκειται και αυτός για άτομο που φαίνεται στο σύστημα αλλά δεν έκανε στην πραγματικότητα εμβόλιο για τον κοροναϊό. Η υπάλληλος θα παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό με το ερώτημα της απόλυσης ή της αργίας. Το πόρισμα θα κατατεθεί στην εισαγγελία Καρδίτσας, η οποια και θα διερευνήσει τις ποινικές διαστάσεις της υποθέσης και θα ασκήσει διώξεις. Στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν και τα άτομα που έλαβαν τα πιστοποιητικά, χωρίς να έχουν εμβολιαστεί. Πώς πιάστηκε η υπάλληλος Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Κ.Υ Παλαμά, η διοικητική υπάλληλος «πιάστηκε” όταν σε απογευματινή ώρα συνδέθηκε στο τάμπλετ, πέρασε δυο εικονικούς εμβολιασμούς και το έκλεισε. Στη λήξη της βραδινής βάρδιας η νοσηλεύτρια που έκανε τον τελικό έλεγχο είδε ότι κάποιος είχε ανοίξει και χρησιμοποιήσει το τάμπλετ και ειδοποιήσε τον υπεύθυνο της εμβολιαστικής γραμμής. Έτσι διατάχθηκε έλεγχος που αποκάλυψε και τους υπόλοιπους εικονικούς εμβολιασμούς. Τσουχτερό πρόστιμο – Βαριές ποινές Στο μεταξύ, βαρύτατες ποινές κατά ιδιωτών ιατρών οι οποίοι παραμένουν ανεμβολίαστοι και πρόστιμο 5.000 ευρώ σε βάρος όσων εκδίδουν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού ή βεβαιώσεις νόσησης από Covid-19, προβλέπει μεταξύ άλλων η τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή. Επιπλέον, προβλέπονται πρόστιμα και σε βάρος εργοδοτών σε δομές που εξακολουθούν να απασχολούν ανεμβολίαστο υγειονομικό προσωπικό σε δομές υγείας. Ειδικότερα για τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, ορίζεται πως όποιος αποπειράται να ή καταφέρνει την έκδοση πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ δεν έχει στην πραγματικότητα κάνει το εμβόλιο, ή φέρει βεβαίωση νόσησης, ενώ δεν έχει νοσήσει από τον ιό, βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο 5.000 ευρώ, πλην των άλλων κυρώσεων. Σε υπάλληλο του Δημοσίου οποιοδήποτε άλλο τρίτο, συμμετέχει κατά όποιον τρόπο στις προαναφερθείσες πράξεις, επιβάλλεται -πέρα από τις τυχόν ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις- το διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε πράξη.