Αίγυπτος – Συλλυπητήριο μήνυμα του ελληνικού ΥΠΕΞ για το δυστύχημα με τους δώδεκα νεκρούς στο Σουέζ

Την οδύνη του για το τραγικό δυστύχημα στην Αίγυπτο με δώδεκα νεκρούς μετά από ανατροπή λεωφορείου, εκφράζει σε συλλυπητήριο μήνυμά του το υπουργείο Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε οδύνη για το τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στην Αίγυπτο», αναφέρει το Ελληνικό ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter.

«Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στο λαό και στην κυβέρνηση της φίλης χώρας Αιγύπτου».

Profoundly saddened by the tragic news of the bus accident in #Egypt. Heartfelt condolences to the victims’ families & wishes for speedy recovery to the injured. We express our full solidarity to the people and to the government of our friend Egypt@MfaEgypt

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 5, 2021