Ολοκληρώθηκε το… ντόμινο – Στην Ατλέτικο ο Γκριεζμάν, στην Μπαρτσελόνα ο Ντε Γιόνγκ

«Θρίλερ» μέχρι το φινάλε με… happy end. Παρότι και οι τρεις υποθέσεις (Σαούλ, Γκριεζμάν, Ντε Γιόνγκ) έμοιαζαν να οδηγούνται σε αδιέξοδο, το τέλος της μεταγραφικής περιόδου βρίσκει και τους τρεις σε διαφορετικά κλαμπ.

Αφού ανακοινώθηκε πρώτα η μεταγραφή του Σαούλ στην Τσέλσι, σειρά πήραν οι δύο ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα και της Σεβίλλης, ολοκληρώνοντας έτσι θετικά το μεγάλο ντόμινο που είχε στηθεί.

Έπειτα από δύο χρόνια στους «μπλαουγκράνα», ο Αντουάν Γκριεζμάν επιστρέφει στην Ατλέτικο για να αγωνιστεί και πάλι υπό τις οδηγίες του Σιμεόνε. Οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια, με τη συμφωνία να έχει να κάνει με δανεισμό ενός έτους (10 εκατομμύρια), συν μία προαιρετική οψιόν αγοράς στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη, ο Λουκ Ντε Γιονγκ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να συμφωνούν με τη Σεβίλλη για έναν απλό δανεισμό μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Documents have been checked and completed. Antoine Griezmann joins Atletico de Madrid, Luuk de Jong joins Barcelona. And… Saúl official to Chelsea, as expected. Waiting for official statements from Atléti and Barça. ⏳🔴 #DeadlineDay

HERE. WE. GO.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021