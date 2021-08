Είναι επίσημο – Στον Ολυμπιακό ο Ετιέν Κινκουέ

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ετιέν Γιουτέ Κινκουέ. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του ύψους 1.95 μ. κεντρικού αμυντικού, που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από την Ιντερ.

Το συμβόλαιο του Κινκουέ με τον Ολυμπιακό είναι 4ετούς διάρκειας και σε πρώτη φάση ο διεθνής με τις μικρές εθνικές της Γαλλίας στόπερ, θα κάνει προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνς, αλλά θα αγωνίζεται με τη Β’ Ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ετιέν Λούντοβιτς Γιουτέ Κινκουέ από την Ίντερ Μιλάνου μέχρι το 2025.

Ο υψηλόσωμος (1,95) κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 2002 στη Λιόν της Γαλλίας και ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Τρουά. Σε ηλικία 17 ετών η Ίντερ Μιλάνου απέκτησε τα δικαιώματά του για δύο χρόνια και μετά από μία σεζόν στη δεύτερη ομάδα η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου επέκτεινε το συμβόλαιό του για ακόμα δύο χρόνια.

Ο Γιουτέ Κινκουέ έχει 7 συμμετοχές με την U17 της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, έχοντας σκοράρει και μία φορά».

Ετιέν Γιουτέ Κινκουέ, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Étienne Youte Kinkoue! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #EtienneYouteKinkoue #WelcomeKinkoue #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/qwqrWi9bVQ

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) August 31, 2021