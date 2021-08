Βρετανία – Ακτιβιστές του Extinction Rebellion απέκλεισαν την Τάουερ Μπριτζ

Ακτιβιστές του κινήματος Extinction Rebellion αιφνιδίασαν τις Αρχές και κατάφεραν να αποκλείσουν την Τάουερ Μπριτζ, τη διάσημη γέφυρα του Λονδίνου προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν την πολιτεία και την κοινωνία για την κλιματική αλλαγή.

Ένας φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters είδε περίπου 200 διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αυτήν την κινητοποίηση στο βόρειο άκρο της γέφυρας, ενώ ομάδες αστυνομικών προσπαθούσαν να εμποδίσουν άλλους ακτιβιστές να φτάσουν στο σημείο.

Σε ανάρτησή της στο Twitter η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι οι ακτιβιστές έκλεισαν τον δρόμο χρησιμοποιώντας ένα ημιφορτηγό και ένα τροχόσπιτο. Κάποιοι ξάπλωσαν στη διασταύρωση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

«Προειδοποιούμε εκείνους που διαδηλώνουν ότι το κλείσιμο των δρόμων είναι παράλογο και πρέπει να διαλυθούν. Αν δεν μετακινηθούν, μπορεί να συλληφθούν», ανέφερε η αστυνομία.

This is the moment we disrupted an attempt by Extinction Rebellion to block a road.

We predicted where activists might strike, taking immediate action.

Throughout the past seven days, we’ve responded to several disruptive protests in London.#THREADpic.twitter.com/ydzkzXv6t8

— Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) August 30, 2021