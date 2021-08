Ο Έρικ Κλάπτον δημιουργεί τον «ύμνο» των αντιεμβολιαστών

Πριν από λίγο καιρό ο διάσημος τραγουδιστής Έρικ Κλάπτον, είχε περιγράψει την προσωπική του εμπειρία με το εμβόλιο της AstraZeneca, την οποία ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει «καταστροφική».

Πολλοί ήταν εκείνοι που τότε κατηγόρησαν τον Κλάπτον για προπαγάνδα κατά των εμβολίων και της επιστήμης. Κατηγορίες στις οποίες ο ίδιος, αν κρίνει κανείς από το νέο τραγούδι το οποίο ο θρυλικός ροκάς κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία…

Στο ρεφρέν του νέου του τραγουδιού με τίτλο «This gotta stop» (Αυτό πρέπει να σταματήσει) ακούμε:

This has gotta stop

Enough is enough

I can’t take this BS any longer

It’s gone far enough

If you wanna claim my soul

You’ll have to come and break down this door

Σε ελεύθερη μετάφραση…

«Αυτό πρέπει να σταματήσει

Φτάνει αρκετά

Δεν αντέχω άλλο αυτές τις αηδίες

Έχει τραβήξει πολύ

Αν θέλετε να διεκδικήσετε την ψυχή μου

Θα πρέπει να έρθετε και να σπάσετε αυτήν την πόρτα»

Ο Έρικ Κλάπτον είναι έντονος επικριτής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση της πανδημίας στις ΗΠΑ, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο είχε κυκλοφορήσει σε συνεργασία με τον Βαν Μόρισον ένα ακόμη τραγούδι διαμαρτυρίας με τίτλο «Stand and Deliver».

Το τραγούδι είχε δεχθεί πυρά καθώς πολλοί κατηγόρησαν τον διάσημο τραγουδοποιό ότι κάνει προπαγάνδα κατά των εμβολίων και της επιστήμης.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος πως ο Έρικ Κλάπτον φέρεται να δήλωσε τον Ιούλιο ότι θα αρνιόταν να εμφανιστεί σε χώρους που επιβάλλουν τον εμβολιασμό των παρευρισκόμενων.