Στο «Μολινό» ο… Ρονάλντο

Σε ρυθμούς Κριστιάνο Ρονάλντο κινείται όλο το Μάντσεστερ (και όχι μόνο), μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Πορτογάλου σούπερ σταρ!

Και πως να μη κινείται. Μπορεί ο Ρονάλντο να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του μετά τη διακοπή των εθνικών, ωστόσο οι φίλαθλοι της Γιουνάιτεντ φρόντισαν να τον έχουν μαζί τους στο «Μολινό». Έστω και εικονικά.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» που βρίσκονται στο Γουλβερχάμπτον σήκωσαν μία φιγούρα του Πορτογάλου αστέρα στη διάρκεια της αναμέτρησης και έδειξαν για ακόμη μία φορά την «τρέλα» τους για τη μεγάλη επιστροφή!

Look who’s among the Manchester United support at Wolves 🔴 pic.twitter.com/t6J3Js7Efz

— B/R Football (@brfootball) August 29, 2021