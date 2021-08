Σε ηλικία 91 ετών πέθανε ο αμερικανός ηθοποιός Εντ Ασνερ, γνωστός κυρίως από την τηλεοπτική σειρά «Λου Γκραντ», όπου υποδύθηκε τον σκληρό αλλά ηθικό δημοσιογράφο του τίτλου.

Θρύλος κυριολεκτικά της τηλεόρασης, ο Ασνερ υπήρξε ένας τρομερά παραγωγικός επαγγελματίας. Μετρούσε περισσότερους από 400 τίτλους σειρών, τηλεταινιών και κινηματογραφικών ταινιών αλλά και επτά βραβεία ΕΜΥ, βραβείο για το οποίο είχε προταθεί 20 φορές.

Μόνο εφέτος ο Ασνερ είχε συμμετοχή σε τουλάχιστον πέτε τηλεοπτικές σειρές ενώ είχε ήδη δεσμευτεί για αρκετές σειρές στο άμεσο μέλλον.

Ανάμεσα στις σειρές στις οποίες έπαιξε, είναι οι ««Φυγάς», «Ρίζες», «Εχεις πεθανει για μένα», «Forgive me», «The boondocks», την παλιά αλλά και τη νέα «Χαβάη 5- 0», «Working class», «The line», «Center of the Universe», «Thunder alley».

Συγκριτικά με την δουλειά του Ασνερ στην τηλεόραση, η κινηματογραφική του παρουσία ήταν αρκετά πιο φειδωλή. Από τις πολύ χαρακτηριστικές κινηματογραφικές ταινίες του είναι ο «J.F.K.» του Ολιβερ Στόουν, το «Μπρονξ» με τον Πόλ Νιούμαν και το γουέστερν «Ελ Ντοράντο».

Πέρα από ις καλλιτεχνικές δραστηριότητές του, ο Εντ Ασνερ υπήρξε συνδικαλιστής και διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών. Δεν δίστασε να ασκήσει κριτική απέναντι στον πρώην πρόεδρο στην ίδια θέση, ΡόναΛdντ Ρίγκαν ο οποίος πλέον είχε γίνει Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ασνερ παντρέυτηκε δύο φορές και ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Το μήνυμα του εκπροσώπου του

O εκπρόσωπος του ηθοποιού έστειλε μήνυμα στο Associated Press στο οποίο ενημέρωσε τους θαυμαστές του ηθοποιού για τη δυσάρεστη είδηση και έκανε μια σχετική ανάρτηση στο Twitter.

«Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι ο πολυαγαπημένος μας πατριάρχης πέθανε το πρωί. Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν τη θλίψη που αισθανόμαστε. Με ένα φιλί στο μέτωπο – Καληνύχτα μπαμπά. Σ’ αγαπάμε» έγραφε το μήνυμα.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you.

— Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) August 29, 2021