Mπάιντεν – Αυτή δεν ήταν η τελευταία επίθεση στο ISIS – Θα συνεχίσουμε να σας κυνηγάμε

«Δεν ήταν η τελευταία επίθεση». Αυτό ήταν το μήνυμα του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, σχολιάζοντας το «χτύπημα» των ΗΠΑ την Παρασκευή, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο κορυφαίων στελεχών του ISIS.

«Είπα ότι θα κυνηγήσουμε την ομάδα που είναι υπεύθυνη για την επίθεση στα στρατεύματά μας και τους αθώους πολίτες στην Καμπούλ, και το έχουμε κάνει. Αυτή δεν ήταν η τελευταία επίθεση» είπε και συμπλήρωσε πως «θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε οποιοδήποτε εμπλέκεται σε αυτή την αποτρόπαιη επίθεση και θα τους κάνουμε να πληρώσουν».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο νέας τρομοκρατικής επίθεσης στο Αφγανιστάν εξήγησε πως «η κατάσταση επί του εδάφους εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ο κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων στο αεροδρόμιο παραμένει υψηλός».

Μάλιστα, υπογράμμισε πως «οι διοικητές μας με πληροφόρησαν ότι μια (τρομοκρατική) επίθεση είναι πολύ πιθανή μέσα στις επόμενες 24-36 ώρες».

Τέλος, κατέληξε πως «παρά την δύσκολη κατάσταση στην Καμπούλ, συνεχίζουμε την εκκένωση αμάχων».

Νωρίτερα, λιγότερες από 48 ώρες μετά το πολύνεκρο τρομοκρατικό χτύπημα του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν, οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό ότι επιτέθηκαν με drone, εναντίον κορυφαίων μελών του ISIS.

«Μπορώ τώρα να επιβεβαιώσω ότι δύο κορυφαίοι στόχοι του ISIS σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε. Γνωρίζουμε ακόμα ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού» ανέφερε, σύμφωνα με το CNN, ο διοικητής Ουίλιαμ Τέιλορ.

MG Taylor: Yesterday, U.S. military forces conducted an over-the-horizon counterterrorism operation against an ISIS-K planner and facilitator. […] I can confirm now that two high-profile ISIS targets were killed, one wounded, and we know of zero civilian casualties. pic.twitter.com/VTEtsamXzl

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 28, 2021