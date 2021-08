Βενεζουέλα – Φονικές πλημμύρες – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 17 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 αγνοούνται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τομείς της δυτικής Βενεζουέλας, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι τοπικές αρχές.

Τρεις κοινότητες στην πολιτεία Μέριδα (δυτικά) υπέστησαν τα σκληρότερα πλήγματα.

Ο απολογισμός των θυμάτων «αυξήθηκε σε 20 νεκρούς» έναντι 15 την προηγουμένη, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος Τζέισον Γκουσμάν.

