«Σκληρό ροκ» στους ομίλους του Champions League (pic)

Ομίλους που προκαλούν… ζάλη έβγαλε η κληρωτίδα του Champions League. Στον ίδιο όμιλο η Μάντσεστερ Σίτι με την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να περιμένει να δει τις εξελίξεις της υπόθεσης του Ρονάλντο ώστε να ξέρει εάν πρέπει να ετοιμαστεί για ακόμη δύο επικές μάχες με τον Μέσι!

Μνήμες 8-2 «ξυπνά» η κλήρωση της Μπάγερν με την Μπαρτσελόνα στον 5ο όμιλο, ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και ο 2ος όμιλος όπου βρίσκονται οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Πόρτο και Μίλαν.

Με Γιουβέντους, Ζενίτ και Μάλμε η πρωταθλήτρια Τσέλσι, με Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης και Σαχτάρ η πρωτάρα Σέριφ!

Αναλυτικά όλοι οι όμιλοι:

1ος: Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν, Λειψία και Μπριζ

2ος: Ατλέτικο Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Πόρτο και Μίλαν

3ος Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ντόρτμουντ, Άγιαξ και Μπεσίκτας

4ος: Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ και Σέριφ

5ος: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα και Ντιναμό Κιέβου

6ος: Βιγιαρεάλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αταλάντα και Γιάνγκ Μπόις

7ος: Λιλ, Σεβίλλη, Σάλτσμπουργκ και Βόλφσμπουργκ

8ος: Τσέλσι, Γιουβέντους, Ζενίτ και Μάλμε

August 26, 2021