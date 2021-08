Δεν αποκλείεται στο μέλλον να εμφανιστεί μετάλλαξη του κορωνοϊού η οποία θα είναι «ανθεκτική» στα εμβόλια. Αυτό δήλωσε στο Fox News ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Όπως επεσήμανε, χρειαζόμαστε τρεις μήνες για να προσαρμόσουμε το εμβόλιο στα δεδομένα μιας νέας μετάλλαξης του ιού.

Κάθε φορά που εμφανίζεται μια παραλλαγή παγκοσμίως, οι επιστήμονές μας εξετάζουν προσεκτικά την επικινδυνότητά της και ερευνούν για να δουν, αν αυτή η παραλλαγή μπορεί να ξεφύγει από την προστασία του εμβολίου μας, σημείωσε ο Μπουρλά.

Pfizer CEO Dr. Albert Bourla says that a vaccine-resistant COVID variant will “likely” emerge. pic.twitter.com/TQhITNY0FM

— The Recount (@therecount) August 24, 2021