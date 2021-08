Μαίνεται η νέα φωτιά στα Βίλια, που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα Δευτέρα, σε δασική έκταση στην περιοχή Κάζα, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια και έχει δοθεί εντολή εκκένωσης των οικισμών Βίλια και Προφήτη Ηλία.

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις: 73 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θηβών, από το ύψος του κόμβου Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Σημειώνεται πως στην περιοχή για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 16 Αυγούστου 2021 συνέχιζαν να επιχειρούν το πρωί 299 πυροσβέστες με 98 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων εννέα ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 61 πυροσβεστών με 18 οχήματα από τη Ρουμανία. Συνδρομή παρέχουν ο ελληνικός Στρατός, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο μεταξύ, την έλλειψη δικτύου ύδρευσης στα Βίλια καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής, σημειώνοντας ότι αυτή συνετέλεσε και στην καθυστερημένη κατάσβεση της φωτιάς που σάρωσε την περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η καμένη γη στη Δυτική Αττική, ξεπέρασε τα 94.000 στρέμματα, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση. Συγκεκριμένα, όπως έδειξε ο δορυφόρος με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicusς, που ενεργοποίησε σχεδόν από την αρχή της πυρκαγιάς η Πολιτική Προστασία, το Σάββατο 21-8-2021 και τοπική ώρα 11.38, ο δορυφόρος κατέγραψε ακριβώς 94.324 στρέμματα (9.424,4 εκτάρια).

Overnight, our #RapidMappingTeam has delivered its final damage Grading product

Burn scar of 9,432 ha of which 2,480 of forests and 43 ha of residential built-up affected

