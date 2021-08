ΗΠΑ – Στόχος κυβερνοεπίθεσης το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Στόχος χάκερς έγινε πρόσφατα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν ειδοποιήσεις για πιθανή παραβίαση από την Διοίκηση Κυβερνοασφάλειας του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας, έγραψε στο Twitter δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

Σχολιάζοντας την είδηση, πηγή προσκείμενη στο γεγονός, είπε στο Reuters ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν υπέστη σημαντικές διαταραχές από την επίθεση και πώς οι δραστηριότητές του δεν διεκόπησαν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Fox News πάντως, δεν είναι σαφές πότε αποκαλύφθηκε η παραβίαση, αλλά πιστεύεται ότι συνέβη περίπου πριν από δύο εβδομάδες.

«Η επιχείρηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απομάκρυνση Αμερικανών και συμμάχων Αφγανών «δεν επηρεάσθηκε», διευκρινίζει.

The State Department has been hit by a cyber attack, and notifications of a possible serious breach were made by the Department of Defense Cyber Command.

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) August 21, 2021